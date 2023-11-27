Дома малой вместимости для детей с инвалидностью открыли в шести регионах РК

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В МТЗСН отметили, что в рамках реализации пилотного проекта по оказанию специальных соцуслуг с привлечением частного сектора в шести регионах Казахстана открыты дома малой вместимости (ДМВ) для детей с инвалидностью.

Предусматривается переход от обслуживания в крупных домах интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания. Также будет осуществлена поэтапная демонополизация госцентров оказания специальных социальных услуг путем привлечения частного сектора через подушевое финансирование.

Открытие ДМВ планируется непосредственно в местах проживания лиц с инвалидностью, в том числе в сельской местности.

В пилотном проекте принимают участие 7 регионов страны: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области и гг. Астана, Алматы, Шымкент.

Как сообщалось ранее, первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся 4 июля в Караганде. 29 августа подобные ДМВ открылись в Кокшетау и Шымкенте, 1 сентября – в Астане, 10 сентября – в Туркестанской области. В ноябре еще один дом малой вместимости «Ақ ниет» открыли в Уральске.

В общем вышеперечисленные ДМВ рассчитаны на 130 мест.