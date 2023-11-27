Дома малой вместимости для детей с инвалидностью открыли в шести регионах РК

Минтруда начал трансформацию системы соцобслуживания, заложенную в социальном кодексе, передает корреспондент Kazpravda.kz
В МТЗСН отметили, что в рамках реализации пилотного проекта по оказанию специальных соцуслуг с привлечением частного сектора в шести регионах Казахстана открыты дома малой вместимости (ДМВ) для детей с инвалидностью.
Предусматривается переход от обслуживания в крупных домах интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания. Также будет осуществлена поэтапная демонополизация госцентров оказания специальных социальных услуг путем привлечения частного сектора через подушевое финансирование.
Открытие ДМВ планируется непосредственно в местах проживания лиц с инвалидностью, в том числе в сельской местности.
В пилотном проекте принимают участие 7 регионов страны: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области и гг. Астана, Алматы, Шымкент.
Как сообщалось ранее, первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открылся 4 июля в Караганде. 29 августа подобные ДМВ открылись в Кокшетау и Шымкенте, 1 сентября – в Астане, 10 сентября – в Туркестанской области. В ноябре еще один дом малой вместимости «Ақ ниет» открыли в Уральске.
В общем вышеперечисленные ДМВ рассчитаны на 130 мест.
"Здесь для детей с инвалидностью доступен гарантированный объем специальных социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-правовые, социально-экономические. В центрах имеются кабинеты лечебной физкультуры, массажа, дефектолога, логопеда, психолога и другие", – рассказали в госоргане.