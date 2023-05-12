Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в столице

В Астане бесплатно подключат к газу дома ста нуждающихся семей. Среди них пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и др. Акиматом Астаны совместно с Halyk подписан меморандум о бесплатной газификации 100 частных домов в районах Алматы и Сарыарка, передает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Проект по газификации общим бюджетом 230 млн тенге реализуется в рамках масштабной кампании «100 добрых дел», приуроченной к 100-летию Halyk. Всего в 2023 году планируется за счет средства Банка полностью профинансировать подключение к газу порядка 230 жилых домов малообеспеченных семей – 100 домов в столице и 130 домов малообеспеченных семей, проживающих в Наурызбайском, Алатауском и Медеуском районах города Алматы.

«В Астане полностью обеспечены доступом к газу районы Алматы и Сарыарка. Это порядка 12 тысяч абонентов. Из них подключились к газу более 8 тысяч абонентов. Для снижения затрат на подключение домов к газу проводим большую системную работу: предусмотрена компенсация на затраты по газификации для социально уязвимых слоев населения на сумму почти 450 тысяч тенге, также бесплатно выдаются приборы учета стоимостью порядка 150 тысяч тенге. Ранее с банком запустили программу беспроцентного кредитования. Теперь с Halyk также приступим к реализации проекта по бесплатной газификации 100 домов в столице. По оставшимся районам ведётся работа по строительству подводящих сетей газопровода, внутриквартальные сети - в следующем году. Процесс газификации находится на контроле у главы государства», – сказал аким Астаны Женис Касымбек.

На данный момент акиматом предоставлены списки нуждающихся, входящих в категории социально уязвимых слоев населения. В них были включены жители, чье материальное положение не позволяет оплатить газификацию самостоятельно.

По словам председателя правления банка Умут Шаяхметовой Halyk на протяжении нескольких лет вкладывает собственные ресурсы в решение вопроса газификации.

«Мы постоянно работаем над повышением качества жизни казахстанцев – как через совершенствование банковских услуг и сервисов, так и реализуя социальные проекты по всей республике. В 2021 году банк уже профинансировал газификацию под ключ 100 частных домов в Алматы на общую сумму 92 млн тенге, а также запустил собственную программу льготного кредитования на проведение газа в жилые дома. Продолжая и расширяя проект по газификации, мы стремимся содействовать решению сразу двух задач – помочь наиболее уязвимой категории наших соотечественников и внести посильный вклад в улучшение экологической обстановки в стране», - сообщила она.