Двойное зло

Сегодня в регионе на учете сос­тоят свыше 250 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными их употреблением. Такие данные привели сотрудники областного департамента полиции и цент­ра психического здоровья на встрече с талдыкорганскими школьниками.

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией сотрудники ведомств проводят профилактические мероприятия, подробно рассказывая ребятам об опасностях и последствиях употребления и распространения запрещенных веществ.