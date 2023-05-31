Двойное зло Свежий выпуск 31 мая 2023 г. 3:30 19 Дина Боранбаева С начала года в области Жетысу выявлено 28 наркопреступлений, а из незаконного оборота изъято более 30 кг различных видов запрещенных веществ. Сегодня в регионе на учете состоят свыше 250 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными их употреблением. Такие данные привели сотрудники областного департамента полиции и центра психического здоровья на встрече с талдыкорганскими школьниками. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией сотрудники ведомств проводят профилактические мероприятия, подробно рассказывая ребятам об опасностях и последствиях употребления и распространения запрещенных веществ. #Жетысу #школьники #РК #наркопреступления #запрещенные вещества