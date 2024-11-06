Двух сестер спасли после страшного ДТП в Конаеве

Бригада врачей городской многопрофильной больницы города Конаев спасла жизнь пострадавших в ДТП сестер Алтынай и Толганай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба МЗ РК

Как сообщается, женщины были доставлены в Балхашскую центральную районную больницу села Баканас в тяжелом состоянии. На помощь пациенткам в поселок немедленно выехали врачи городской многопрофильной больницы города Конаев Ким Евгений Александрович, Жиренбаев Данияр Каратаевич, Удербаева Карина Омиргалиевна и Нуруллаев Шерзод Усарович.

Бригаде удалось стабилизировать состояние пациенток в условиях реанимационного отделения. После чего через три дня женщин перевезли в город Конаев, в отделение травматологии и нейрохирургии местной больницы. Там врачи провели им операции, длившиеся порядка 7 часов каждая.

Сейчас Алтынай и Толганай восстанавливаются, с момента поступления пациенток в медицинское учреждение минуло две недели, и опасения врачей позади. Сестры благодарят врачей, которые слаженно сработали и провели сложнейшее оперативное лечение.

Несмотря на то, что у женщин сохраняется постельный режим, они рады, что имели шанс на спасение. Родители и супруги пациенток благодарят врачей, которые помогли Алтынай и Толганай остаться в живых после страшного ДТП, добавили в Минздраве.