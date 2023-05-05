Дышите легко и свободно!

На этой неделе прошел Всемирный день борьбы с астмой. Это неинфекционное хрони­ческое заболевание, которое все чаще сейчас выявляют у наших детей, «сопровождает» оно и взрослых. Но держать «в узде» болезнь вполне возможно, говорят эксперты. Нужно лишь принимать комплексное лечение и придерживаться здорового образа жизни.

По данным ВОЗ, астмой страдают более 339 млн человек на планете. При астме дыхательные пути в легких больного сужаются из-за спазма мышц бронхов и отека их слизистой оболочки. А происходит это в результате действия аллергенов: вдыхания пыли, табачного дыма, запахов бытовой химии, пыльцы растений, шерсти животных. Так называемым триггером болезни могут стать и резкие перепады температуры, холод, физическая нагрузка.

Понятно, что частые приступы удушья снижают качество жизни человека: ему сложно двигаться, говорить, принимать пищу. Больному не удается полноценно учиться, работать, заниматься спортом, хобби, да и просто радоваться жизни.

Как считает врач-пульмонолог, доцент, кандидат медицинских наук Константин Гаркалов, к развитию бронхиальной астмы приводят несколько факторов. И в первую очередь это наследственная предрасположенность. То есть, если у родителей есть аллергия или астма, риск заболевания у детей резко возрастает.

– Ну а теперь посмотрите, что творится на улицах: увеличение количества машин, нелепая застройка городов, нарушившая движение воздуха с учетом розы ветров. Ведь в прежние годы трудно было себе представить наличие смога в Астане, с ее-то ветрами. Да и сжигание в частных домах вместо угля всего, что горит, также не делает воздух чище, – говорит эксперт.

С другой стороны – химия и антибиотики, используемые в продуктах питания.

– Дети едят чипсы, непонятного происхождения сладости, пьют колу – все это нагрузка на иммунную систему. А бытовая химия? Мы без нее – ни шагу. При этом во многих зданиях нет возможности естественного проветривания, только система кондиционирования, техни­ческие стандарты которой не всегда поддерживаются. Все чаще используются ковроланы, что также способствует повышению в воздухе концентрации пыли и плесени. Ну и курение. Сейчас среди молодых людей, а это нередко уже родители, распространено курение электронных устройств доставки табака. И это очень вредно не только для самих «парителей», но и их близких, – уверен Кон­стантин Гаркалов.

Так что же делать, если поставлен неутешительный диагноз? Во-первых, и это само собой разу­меющееся, надо встать на учет в поликлинике, что позволит бесплатно получать необходимые лекарственные препараты. А еще участковый врач направит человека на сдачу анализов крови, спирометрию и консультацию к аллергологу, который и выявит аллергены. После этого больной сможет получить консультацию у пульмонолога, который подберет нужную терапию с учетом степени тяжести астмы.

Лечение астмы, как отмечает Константин Гаркалов, состоит из элиминации аллергена, то есть полного прекращения контакта с ним. В программу лечения также входит назначение препаратов, которые способствуют расширению бронхов и купированию одышки, противовоспалительных средств, снимающих обос­трение и симптомы.

– Чем раньше пациент обращается к пульмонологу, который вместе с ним вырабатывает тактику борьбы с астмой, тем больше шансов, что болезнь не будет прогрессировать. Сегодня среди людей, имеющих бронхиальную астму, есть чемпионы мира и Олимпийских игр. И в нашей стране очень много спортсменов, выступающих на профессиональном уровне, при этом имеющих астму. Астма не должна мешать человеку заниматься спортом, любимым делом, и мы, пульмонологи, всегда готовы помочь людям достичь этого, – рассуждает Константин Гаркалов.

Врач общей практики Центра традиционной народной медицины Сауле Юсубалиева часто принимает больных с астмой. По ее словам, помимо лечения, больному в течение всей жизни важно соблюдать гипоаллергенную диету, не соприкасаться с аллергенами и заниматься спортом.

– Также нужно стараться избегать вирусных инфекций, которые ослабляют организм. Всегда существует альтернативная нетрадиционная медицина: соляные пещеры, свежий морской и горный воздух, иглоукалывание, физиотерапия. Нужно выбирать то, что подходит каждому человеку, – считает эксперт.

По совету врачей свою формулу борьбы с астмой выработала столичная жительница Анар Коротокова. В 2017 году у ее двухлетней дочери Дарины случился первый приступ астмы.

– У дочери было слабое здоровье, она часто болела простудой. Первый тревожный звонок прозвенел, когда у нее диагностировали аллергию на глютен, куриный желток и белок. Я много читала о медицинских исследованиях и поняла, что если не лечить аллергию, то она с большей вероятностью перейдет в астму. Мои тревоги подтвердились в январе-феврале 2017 года. Сначала Дарина слегла с воспалением легких, и впервые она дышала с трудом – были слышны хрипы. Во второй раз ангина вызвала еще большую одышку, – рассказывает Анар.

Врачи подтвердили у малышки бронхиальную астму. Поставили на медучет, назначили медикаментозное лечение.

– У меня было два пути: полнос­тью следуем наставлению врача и принимаем все назначенные лекарства, многие из которых только купируют приступы. Или лечим дочку с помощью здорового питания, спорта и исключения всех аллергенов. При этом от лекарств не отказываемся, но ­ограничиваем их, убирая сильные препараты. Я выбрала второе, – объясняет женщина.

Анар решила делать упор на питании ребенка. В марте того же года семья приступила к комп­лексному оздоровлению.

– Это был целый протокол питания, – поясняет мама. – Мы убрали из рациона не только глютеносодержащие продукты, но полностью исключили любые магазинные продукты: соки, пюре, сладости, молочку, кетчупы, майонезы. Заменили их натуральными. Дочка в основном питалась мясом, рыбой, иногда – морепродуктами, ела рис, гречку, картофель, бобовые. Давали ей много сезонных овощей и фруктов.

Если Дарина очень хотела сладкое, то мама сама готовила мармелад из экопродуктов и ягод, делала сладости из орехов с добавлением меда и сухофруктов. А если малышка желала полакомиться блинчиками или печеньем, то Анар выпекала их из кокосовой и кукурузной муки.

Параллельно она укрепляла организм дочки спортом. Водила ее на курс массажа, в бассейн на плавание, и два раза в год семья ездила на море. Выработался четкий распорядок дня: спать девочка ложилась строго в 10 часов вечера, сну уделялось не менее 9–10 часов.

Сейчас Дарине восемь лет, она ходит в школу, учится хорошо, очень подвижная и веселая девочка.

– Дочь стала реже болеть простудой, у нее улучшилось настрое­ние, стали гуще расти волосы, появился блеск в глазах. Самое главное – у нее нет одышки, – делится хорошими результатами Анар, но уверена, что это не повод расслабляться.

Сейчас Дарина продолжает придерживаться здорового питания, три раза в неделю ходит на художественную гимнастику, танцы, плавание, а также много гуляет пешком. Не нужно бояться астмы, считает Анар, нужно лишь вдумчиво подойти к лечению, перестроить образ жизни так, чтобы тот, кто болеет, чувствовал себя хорошо и радовался окружающему миру.