Единую базу очередности в дошкольные организации запустят в РК

Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Пилотный проект запущен в городах Шахтинск и Петропавловск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Единая база учета, очередности и выдачи направлений в дошкольные организации заработает в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

После завершения пилота база учета очередности будет доступна по всей стране.

Новая модель позволит каждой семье выбрать от одного до четырех детских садов, исходя от запросов семьи.

Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение.

Как отметили разработчики, проект позволит вести единый учет очередей в детские сады, обеспечить прозрачность процесса распределения мест и исключение коррупционных рисков, а также исключит бумажный процесс.

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