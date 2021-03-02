Экс-депутат стал главой Комитета по управлению земельными ресурсами

Экс-депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Темиржанов назначен председателем Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
"Приказом министра сельского хозяйства Темиржанов Мурат Баритович назначен на должность председателя комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства", – говорится в сообщении.
Мурат Темиржанов родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский университет имени Уалиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет.
Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Кокшетау.
В 2001 году - и.о. заместителя председателя Налогового комитета по Зерендинскому району.
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах.
В 2013-2014 годы являлся и.о. консультанта, консультантом Ситуационного центра Совета безопасности Администрации Президента.
В 2016-2021 годы - депутат Мажилиса VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.
С января и по настоящее время - советник министра сельского хозяйства.
Ранее от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами была освобождена Гульжахан Бимендина.