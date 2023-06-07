Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева задержали по подозрению в получении взятки – СМИ

Задержан бывший депутат Мажилиса Парламента Казахстана Нуржан Альтаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе Агентства Казахстана по противодействию коррупции: «Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере».

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Нуржан Альтаев был депутатом Мажилиса с февраля 2019 по ноябрь 2020 года.