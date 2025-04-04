Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев выступил на круглом столе «Актуальные вопросы проведенной судебной реформы», передает Kazpravda.kz

Он сообщил о рассмотрении в 2024 году присяжными заседателями 261 дела, по которым осуждено 331 лицо (в 2023 - 147). Рост – почти в 2 раза, что было ожидаемо с учетом расширения подсудности с 31 до 44 составов.

К мандату суда присяжных предлагается отнести рассмотрение ходатайств осужденных об условно досрочном освобождении и замене назначенного судом наказания на мягкий вид. Пакет соответствующих поправок был инициирован депутатами Мажилиса.

В 2026-2027 годах в судах пройдет пилотный проект, от результатов которого зависит совершенствование законапроекта. Мергалиев назвал УДО и ЗМН актом гуманизма и доверия государства по отношению к осужденному, который в период отбывания наказания своим примерным поведением и усилиями по заглаживанию вреда доказал, что не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

«Закон обязывает суды при рассмотрении вопроса об УДО и ЗМН тщательно проверять соответствие ходатайства осужденного установленным требованиям, полноту представленных материалов, наступление сроков, дающих право на УДО и ЗМН, комплексно оценивать позитивные изменения в поведении осужденного. Принятое в результате рассмотрения ходатайства решение суда должно быть мотивированным и содержать подробное обоснование выводов, к которым пришел суд», - проинформировал спикер.

Также он отметил, что увеличивается количество применения электронных браслетов - суды стали шире применять альтернативные содержанию под стражей меры пресечения (рост доли отказов с 23,9% до 25,7%). По международным стандартам содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом. УПК РК предписывает избирать менее строгую меру пресечения, чем содержание под стражей.

Вместе с тем, подчеркнул председатель ВС РК, количество арестованных в РК до суда остается высоким – около 11 тыс. лиц ежегодно. Из них только две трети приговариваются к реальному лишению свободы.

Глава ВС отчасти согласился с критикой юридического сообщества о том, что следственные суды идут на поводу у следствия и санкционируют аресты. Если сравнить меры пресечения, применяемые с санкции суда, доля содержания под стражей составляет 95%, домашнего ареста - 4%, залога еще меньше – 1%.

«В прошлом году если органы следствия ходатайствовали о санкционировании домашнего ареста 639 лиц и залога в отношении 34 подозреваемых, то суды, отказывая в даче санкции на содержание под стражей, самостоятельно избрали домашний арест и залог в отношении 2 786 и 283 задержанных соответственно», - привел он данные.

Существенный импульс этому, как отметил Мергалиев, придал инициированный ВС проект по расширению использования электронных средств слежения: количество лиц, к которым применены электронные браслеты, увеличилось почти в 14 раз (с 68 до 954).

По поручению Главы государства ВС подготовил предложения, позволяющие расширить практику применения электронных средств слежения. Соответствующие технологии активно применяются в отношении осужденных, находящихся под пробационным контролем. Пенитенциарная система располагает 2,5 тыс. комплектов, позволяющих постоянно контролировать осужденного с точностью до двух метров.

Напомним, в Верховном Суде прошло совместное с мажилисменами обсуждение аспектов судебной реформы.