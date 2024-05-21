Если манкуртом стал бизнесмен

По его словам, в Генеральном плане города до 2040 года закреп­лено целевое назначение этого участка – «для эксплуатации ипподрома».

«Если кто-то из собственников земли заявляет о планах построить здесь что-то, это не значит, что так оно и будет. Все разрешится в рамках закона в соответствии с генеральным планом», – сказал аким. Это позитивная новость для неравнодушных горожан, которых волнует судьба ипподрома, ведь его огромная территория не первый год представляет собой лакомый кусочек для строительного бизнеса.

Не секрет, что бизнесмены давно положили глаз на эти десятки га, на которых, не тратясь на инженерные коммуникации, можно построить многочисленные «человейники» и получить быструю прибыль. Однако всем, кто мечтает об этом, стоит напомнить: ипподром является одним из аутентичных мест мегаполиса. О чем свидетельствует его богатая история.

Скачки на Алматинском ипподроме – не просто спортивное событие, но и часть казахской культуры. Жаль, что никто из крупных бизнесменов, многие из которых родились, выросли и состоялись как личности в городе, не обращает внимания на эту частицу истории своего родного города.

Выступая на Национальном курултае, Президент Казахстана напомнил, что свое понимание национальной буржуазии он впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме еще 24 года назад. «В моем представлении, – сказал тогда Глава государства, – буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности ее представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны».

Неужели состоявшихся бизнесменов не вдохновляет пример мецената Нурлана Смагулова, принимающего самое активное участие в жизни Алматы? Сегодня он, к примеру, всецело погружен в проект строительства музея современного искусства Almaty Museum of Arts, который инициировал и полностью финансирует за счет собственных средств. Без сомнения, это будет новая «точка притяжения» в южном мегаполисе.

Не менее показателен пример бизнесмена Булата Утемуратова. Его одноименный фонд осуществляет много социальных проектов, но один из самых ярких – реконструкция столичного Ботанического сада. Пожалуй, это один из лучших проектов страны по обустройству общественного пространства, сделанный с душой и высоким профессионализмом.

Мы часто говорим о привлечении иностранных инвестиций, но почему-то среди доморощенных капиталистов не выросли те, для кого дороги традиции казахского народа, те же скачки... Лошадь во все времена была сак­ральным животным. Она и сегодня остается одним из самых благородных представителей братьев наших меньших, волнуя и вызывая восторг своей статью, выносливостью и быстротой.

Разве скачки не приносят азарта, которого так не хватает современному человеку, живущему в мегаполисе? Более того, мы не без гордости заявляем, что Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. А чем это сегодня подтверждается на деле?