Есть люди, которым газета нужна как воздух

50 лет в профессии! Свой первый журналистский значок Нина Барбутько получила вместе с дипломом об окончании факультета журналистики Уральского госуниверситета в городе Свердловске – хитроумные сокурсники взяли за основу значков линотипные матрицы, используемые для отливки текстовых строк.

Следующий значок прилагался уже к билету члена Союза журналистов СССР. С 2006 года Нина Андреевна в Союзе журналистов Казахстана. Из полувекового журналистского стажа 49 лет Нина Андреевна несет печатное слово жезказганцам.

– Когда-то я брала интервью у навестившего Жезказган астролога, который, взглянув на мою дату рождения, а потом на звездную карту в своем компьютере, осчастливил меня вынесенным вердиктом. А именно: что я занимаюсь своим делом, выполняю свое на этой земле предназначение. Сам факт этого юбилейного, скажем так, интервью не подтверждает ли тот прогноз? – спрашивает Нина Барбутько, главный редактор газеты «Подробности».

И это свое предназначение она смогла угадать в 16 лет, когда, раз и навсегда решив стать журналис­том, подалась сразу в редакторы… школьной стенгазеты.

– К нам пришел корреспондент, – вспоминает она. – Мне дали поручение рассказать ему о школьной комсомольской дружине. Я начала бойко рассказывать, а он предложил мне написать статью. Я исписала всю тетрадку, он ее полистал и говорит: да ты готовый журналист! Я еще ему свое стихотворение про алые паруса подсунула. А наутро, когда пришла газета с моей заметкой и фотографией, в том числе в школу, я проснулась знаменитой. Так и решилась моя судьба.

Свою профессиональную деятельность Нина Андреевна делит на два периода. Первый – работа в областной газете «Джезказганская правда» – позже «Центральный Казахстан», органе обкома партии, а потом обладминистрации, где начинала корреспондентом, а потом стала редактором.

– Когда я приехала, только была создана Джезказганская область, – поделилась Нина Андреевна воспоминаниями. – Из Алматы свою команду привез известный журналист Василий Голованов. Газету делали такие акулы пера, как Шумские, Пугаев, Байменов, Куйбин, Байсарова, Ратнер и другие. Работать рядом с ними было и страшно, и интересно.

Два года прошло с момента создания области Улытау. И сравнивая работу сегодняшних СМИ и того времени, Нина Андреевна отмечает большую разницу.

– Я тогда осваивала для себя terra incognita – отдел пропаганды. Все мы, молодые журналисты, постоянно пропадали в командировках – то в районах зеленая жатва, то окот, то стрижка овец, то уборка урожая, – вспоминает она. – Журналистский десант постоянно выезжал на комсомольско-молодежную стройку в Жайреме, Джезказганский ГОК гремел на весь Союз. И мы наполняли газету полновесными материалами, а не краткими сообщениями о том, куда съездил аким и какие рекомендации дал. Рубрика «По следам наших выступлений» была любимой рубрикой у читателей. А у сегодняшних властей блогеры в приоритете, которых расплодилось несть числа и кто во что горазд, ведь произвести сегодня на свет печатное слово – проще некуда.

Второй период начался с ликвидации в 1997 году Жезказганской области, а вместе с ней областной газеты.

– Журналисты областной газеты оказались на улице, и, конечно, это был шок, – рассказывает она. – Я доработала до редактора, с перерывом в три года – была собкором газеты «Советы Казахстана» («Вести Казахстана»). Безработный коллектив был в растерянности, наша судьба никого не волновала…

Тогда Нина Барбутько набралась смелости или наглости, как она сама пошутила, и пошла к руководству горно-металлургического комбината, который только-только начал вставать с колен при финансовой помощи южнокорейской компании «Самсунг».

И вчерашних областных журналистов поддержали, предложив на базе производственной многотиражки выпускать газету. Задачу поставили – сделать издание коммерческим, востребованным в регионе.

– Первые тиражи пошли с яркими кричащими заголовками, к примеру, вот таким – «Почем в Жезказгане девушки по вызову?». Мы сами ходили, распространяли ее, продавали, рекламировали, – вспоминает Нина Андреевна. – Оказавшись без руководящей роли обкома партии, отвели душу на запретных ранее темах. А когда переболели детской болезнью желтизны, смогли крепко встать на ноги, преобразовавшись в ТОО «Редакция газеты «Подробности».

Эта газета стала изданием с самым большим тиражом в регионе, первой создала свой сайт. А на заработанные деньги приобрела печатную машину, которая стала еще одним источником дохода.

– Чтобы привлечь читателя, даже печатали мини-детективы известных зарубежных писателей, чьи книги было трудно достать в то время, – вспоминает Нина Барбутько. – Тогда за свежими выпусками читатели буквально охотились. Наша аудитория все увеличивалась, и мы довольно долго удерживали ее внимание. Газета стала первопечатником романа «Живая собака», который по одной главе в неделю в течение трех лет выходил из-под пера известного поэта и писателя Юрия Грунина.

Газета держит руку на пульсе города, но главной целевой аудиторией «Подробностей» были, есть и будут труженики производственных предприятий корпорации «Казахмыс».

– Когда Президент в своем Послании народу Казахстана поднял тему Человека труда, – говорит редактор, – он оказал газете большую поддержку. Прежде всего моральную, но и на рост числа подписчиков в связи с этим рассчитываем. Потому что Человек труда в газете – это наш экс­клюзив, в Интернете его почти не сыщешь. А наше анкетирование, фокусная группа читателей, обратная связь убеждают: дела и люди наших медной и горняцкой столиц – Жезказгана и Сатпаева – это то достояние, которым земляки гордятся, дорожат и ждут его приумножения. Чтобы газету, которая приходит в дом, читали и стар и млад, родились такие конкурсы для читателей, как «Мисс Казахмыс», «Человек года», «Мой родственник – произ­водственник», «День Победы в моей семье», в газете публикуются истории жизненного успеха.

Кстати, в 2021 году именно в номинации «Человек труда» Нина Андреевна стала победителем областного конкурса журналис­тов «Алтын сұнқар».

– Мы активно продвигаем такие ценности, как труд, ответственность и профессионализм, – отметила Нина Андреевна. – Когда труд – это не просто обязанность для заработка, но и возможность полноценной самореализации. И когда встречаем таких людей среди обогатителей, металлургов, шахтеров, геологов, действительно, гордость охватывает за свою принадлежность к трудящейся сфере. Герои наших материалов – это люди, которые горят на работе, а не отбывают трудовую повинность.

Общение с такими людьми, маяками человечества, как охарактеризовала их Нина Барбутько, делает и самих журналистов лучше. Писать о них, говорить о том, что их окружает, помогать решать проблемы и в то же время раскрывать нюансы внутреннего мира – наверное, только в газете можно сделать это полнее и интереснее.

Сегодня печатные СМИ работают в условиях жесткой конкуренции, подметила Нина Андреев­на, а читательская аудитория сжимается, как шагреневая кожа.

– Твердо верю, что люди вспомнят ценность печатного слова, – сказала она. – Как это важно для всестороннего развития, умения думать, анализировать. Мы боремся за свою аудиторию и будем продолжать. Я считаю, что надо значительно удешевлять печатные СМИ при поддержке инвесторов, чтобы вернуть их к аудитории или аудиторию вернуть к печатному слову.

Несомненно, самый преданный читатель газеты – старшее поколение. Недавно, чтобы улучшить работу по доставке газеты, «Подробности» стали пользоваться услугами Казпочты. Лучше не стало, порой газету приносят раз в две-три недели, с жалобами читатели обращаются в редакцию.

– Люди звонят и говорят, да как вы не поймете, мы же без газеты жить не можем, она нам как воздух нужна, – говорит Нина Андреевна. – И пока есть такие люди, которым газета нужна как воздух, мы работаем и будем работать с верой, что все получится!