Есть мемы, но главное – имя

Свежий выпуск
Захот Мухлисова, кандидат исторических наук, доцент Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова

Задача духовной модернизации заключается в укреплении культурно-генетического кода, который функционирует только в границах культуры с определенными стереотипами поведения. Насильственное наложение на него якобы «прогрессивных» культурно-исторических традиций приводит к разрушительным последствиям. Особенно опасна попытка отказа от собственной «почвы» путем заимствования ценностей другой цивилизации. И об этом еще в 90-е годы ХХ века Президент

Нурсултан Назарбаев написал в книге «На пороге ХХІ века», заметив, что нам нужна модернизация, но модернизация адаптированная, так как слепое копирование чужих моделей может губительно сказаться на нашей стране.

Древние китайские мудрецы говорили: «Если козел будет бодать изгородь, то в ней застрянут его рога», что означает: если поставленная цель заимствована через проникновение в какую-нибудь инородную социокультурную среду – этот процесс оборачивается пробуксовыванием, а то и сплошным фиаско.

Культурно-исторические коды проходят не только сквозь гео­графические широты, но и через души людей. Об этом на протяжении истории человечества задумывались всегда. Так, Платон считал, что только деятельная, руководимая идеями жизнь осуществляет миссию нравственности, представляющей собой порядок и гармонию души. По Аристотелю, душа есть энергия ума.

Духовная модернизация необхо­дима нашей стране еще и потому, что все мы живем в информационном веке. Человек в социальных сетях может воображать себя в виртуальном мире кем угодно, это ничем не опровергается и ничем не подтверждается. Онтологического свидетеля нет, нет времени и пространства. В виртуальном мире каждый полностью свободен от всех остальных: от мира, от самого себя, его идентичность становится эфемерной. Это человек без корней, без ценностей и в конечном счете – без Родины и семьи. Есть этому процессу емкое определение, вышедшее из глубин нашей Степи, – манкуртизм.

Чтобы преодолеть эту тенденцию, предлагаемая модернизация общественного сознания создает определенные скрепы, которые цементируют не только общественное сознание, но и общество в целом, создают матри­цу нашего будущего.

Глава государства выделяет ряд основных направлений – это конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость созна­ния. Именно это сочетание базовых основ духовности позволит каждо­му казахстанцу быть успешным, прогрессивным и при этом совестливым, справедливым, патриотичным.

Что касается проблемы нацио­нальной идентичности, то это насущная необходимость каждого суверенного государства. Канадский культуролог Маклюэн, рассматривая формирование человеческого сознания, определил первокирпичики последнего – это мемы.

Мемы – очень важный элемент для формирования национальной идентичности. Именно они определяют будущность человека. С молоком матери маленький человек улавливает определенные запахи, цвета, звуки, которые находятся с ним на протяжении всей жизни. Если казахстанец долгие годы и десятилетия живет в другой стране, то только один запах полыни или первые аккорды кюя Курмангазы заставляют его встрепенуться и вспомнить далекую Родину...

Национальную идентичность формируют общий язык, культура, история. В целом именно они являются первоосновой национального духа. Успешность духовной модернизации зависит и от таких факторов, как переход на латиницу, развитие проектов «Духовные святыни Казахстана», «Сакральная гео­графия».

Модернизация духовности страны определит и укрепит культурно-генетический код нации, обеспечит целостность и защиту от внешних вызовов и станет залогом ответст­венности перед Родиной, патриотич­ностью и нравственностью.

Популярное

Все
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мирные митинги, переросшие в открытое противостояние народа и власти в декабре 1986 года, стали переломными не только в истории КазССР, но и в самосознании граждан страны
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
В стране принята новая информационная доктрина – серьезный документ, призванный защитить казахстанцев от новых же видов угроз. А их становится все больше...
Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили
Алдар Косе и все-все-все...
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Все превращается в дым
Объекты культуры на первом плане
Мир глазами детей
Мелодии жемчужины Востока
А что дальше?..
Вальс добрых сердец
Строго по регламенту
И «золото», и невеста!
К Справедливому Казахстану
Бюро Сената
Бюро Мажилиса
Фантастический финал!
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Президент принял акимов Астаны и Карагандинской области
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Каких специалистов не хватает Казахстану
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова
Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Свежий выпуск
К Справедливому Казахстану
Свежий выпуск
Бюро Мажилиса
Свежий выпуск
Строго по регламенту
Свежий выпуск
Бюро Сената

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]