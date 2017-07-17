Есть мемы, но главное – имя

Задача духовной модернизации заключается в укреплении культурно-генетического кода, который функционирует только в границах культуры с определенными стереотипами поведения. Насильственное наложение на него якобы «прогрессивных» культурно-исторических традиций приводит к разрушительным последствиям. Особенно опасна попытка отказа от собственной «почвы» путем заимствования ценностей другой цивилизации. И об этом еще в 90-е годы ХХ века Президент

Нурсултан Назарбаев написал в книге «На пороге ХХІ века», заметив, что нам нужна модернизация, но модернизация адаптированная, так как слепое копирование чужих моделей может губительно сказаться на нашей стране.

Древние китайские мудрецы говорили: «Если козел будет бодать изгородь, то в ней застрянут его рога», что означает: если поставленная цель заимствована через проникновение в какую-нибудь инородную социокультурную среду – этот процесс оборачивается пробуксовыванием, а то и сплошным фиаско.

Культурно-исторические коды проходят не только сквозь гео­графические широты, но и через души людей. Об этом на протяжении истории человечества задумывались всегда. Так, Платон считал, что только деятельная, руководимая идеями жизнь осуществляет миссию нравственности, представляющей собой порядок и гармонию души. По Аристотелю, душа есть энергия ума.

Духовная модернизация необхо­дима нашей стране еще и потому, что все мы живем в информационном веке. Человек в социальных сетях может воображать себя в виртуальном мире кем угодно, это ничем не опровергается и ничем не подтверждается. Онтологического свидетеля нет, нет времени и пространства. В виртуальном мире каждый полностью свободен от всех остальных: от мира, от самого себя, его идентичность становится эфемерной. Это человек без корней, без ценностей и в конечном счете – без Родины и семьи. Есть этому процессу емкое определение, вышедшее из глубин нашей Степи, – манкуртизм.

Чтобы преодолеть эту тенденцию, предлагаемая модернизация общественного сознания создает определенные скрепы, которые цементируют не только общественное сознание, но и общество в целом, создают матри­цу нашего будущего.

Глава государства выделяет ряд основных направлений – это конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость созна­ния. Именно это сочетание базовых основ духовности позволит каждо­му казахстанцу быть успешным, прогрессивным и при этом совестливым, справедливым, патриотичным.

Что касается проблемы нацио­нальной идентичности, то это насущная необходимость каждого суверенного государства. Канадский культуролог Маклюэн, рассматривая формирование человеческого сознания, определил первокирпичики последнего – это мемы.

Мемы – очень важный элемент для формирования национальной идентичности. Именно они определяют будущность человека. С молоком матери маленький человек улавливает определенные запахи, цвета, звуки, которые находятся с ним на протяжении всей жизни. Если казахстанец долгие годы и десятилетия живет в другой стране, то только один запах полыни или первые аккорды кюя Курмангазы заставляют его встрепенуться и вспомнить далекую Родину...

Национальную идентичность формируют общий язык, культура, история. В целом именно они являются первоосновой национального духа. Успешность духовной модернизации зависит и от таких факторов, как переход на латиницу, развитие проектов «Духовные святыни Казахстана», «Сакральная гео­графия».

Модернизация духовности страны определит и укрепит культурно-генетический код нации, обеспечит целостность и защиту от внешних вызовов и станет залогом ответст­венности перед Родиной, патриотич­ностью и нравственностью.