Возраст измеряется интересом к жизни

Новый центр предлагает широкий спектр возможнос­тей для активного долголетия: спортивные занятия, творческие мастерские, мас­тер-классы, тематические встречи, культурные мероприятия.

Здесь оборудован тренажерный зал, установлен бильярд­ный стол, организованы площадка для настольного тенниса и помещение для занятия йогой. Поклонники интеллектуального досуга могут сразиться в шахматы и шашки. Любители творчества займутся любимым делом в кабинетах народных ремесел, пополнят коллектив вокальной группы.

Жительница Державинска Салтанат Оспанова – одна из тех, кто с нетерпением ждал открытия Центра активного долголетия и первым начал его посещать. Много лет она посвятила профессии бухгалтера, а сегодня с полным правом наслаждается заслуженным отдыхом. По ее словам, новый центр – это гораздо больше, чем площадка для проведения свободного времени. Здесь люди старшего поколения могут общаться, делиться жизненным и профессиональным опытом. Не секрет, что после выхода на пенсию многим, особенно в глубинке, не хватает привычного круга общения. А такие центры помогают вновь почувствовать себя частью общества, найти друзей, открыть для себя новые увлечения.

Особое значение имеет и расположение нового учреж­дения. Центр разместился в одном здании с детской музыкальной школой и Центром детского творчества, символизируя связь поколений. Люди старшего возраста могут передавать свои опыт и знания, а дети и молодежь – заряжать их своей энергией и стремлением к развитию.