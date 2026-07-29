Возраст измеряется интересом к жизни

Статьи,ЗОЖ
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области распахнул двери Центр активного долголетия. Это стало настоя­щим событием. У старшего поколения районного центра появилось место, где они могут проводить время интересно и с пользой, укреплять здоровье, развивать творческие способности, осваивать новые навыки, быть участниками общественной жизни.

фото пресс-службы райакимата

Новый центр предлагает широкий спектр возможнос­тей для активного долголетия: спортивные занятия, творческие мастерские, мас­тер-классы, тематические встречи, культурные мероприятия.

Здесь оборудован тренажерный зал, установлен бильярд­ный стол, организованы площадка для настольного тенниса и помещение для занятия йогой. Поклонники интеллектуального досуга могут сразиться в шахматы и шашки. Любители творчества займутся любимым делом в кабинетах народных ремесел, пополнят коллектив вокальной группы.

Жительница Державинска Салтанат Оспанова – одна из тех, кто с нетерпением ждал открытия Центра активного долголетия и первым начал его посещать. Много лет она посвятила профессии бухгалтера, а сегодня с полным правом наслаждается заслуженным отдыхом. По ее словам, новый центр – это гораздо больше, чем площадка для проведения свободного времени. Здесь люди старшего поколения могут общаться, делиться жизненным и профессиональным опытом. Не секрет, что после выхода на пенсию многим, особенно в глубинке, не хватает привычного круга общения. А такие центры помогают вновь почувствовать себя частью общества, найти друзей, открыть для себя новые увлечения.

Особое значение имеет и расположение нового учреж­дения. Центр разместился в одном здании с детской музыкальной школой и Центром детского творчества, символизируя связь поколений. Люди старшего возраста могут передавать свои опыт и знания, а дети и молодежь – заряжать их своей энергией и стремлением к развитию.

#ЗОЖ #Державинск #центр активного долголетия

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