Есть время и возможность подготовить атомщиков

На днях на площадке Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева представители высшей школы, науки и предприятий обсудили проблему подготовки кадров для одной из самых высокотехнологичных отрас­лей – атомной энергетики. Как напомнила председатель правления – ректор ВКТУ Сау­ле Рахметуллина, Президент Касым-Жомарт Токаев назвал атомную энергетику крайне важным направлением для экономического и социального благосостояния общества. Атомная энергетика развивается во всем мире: в Китае строится 26 реакторов, продолжается возведение станции в Турции, первая АЭС действует в Беларуси, в ОАЭ. Узбекистан объявил о строительстве малой АЭС.

– Сейчас мы разрабатываем новые образовательные прог­раммы, причем рассматриваем подготовку кадров с позиции устойчивого развития в атомной промышленности, – отметила руководитель. – Необходимо помнить о проблеме захоронения ядерных отходов, о современных решениях и, конечно, о самих ядерных технологиях.

У вуза накоплен определенный опыт подготовки атомщиков. По заказу Ульбинского металлургического завода здесь разработали такие прог­раммы, как «Инновационные технологии получения урановой продукции» и «Материалы для ядерной энергетики». Они действуют с 2018 года. В 2019-м началось обучение по программе двойного диплома совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «Московский инженерно-физический инс­титут» по программе «Физика и химия материалов и процессов». Уже состоялся первый выпуск.

В подготовку вовлечены такие партнеры, как Алматинский институт ядерной физики, Национальный ядерный центр, Научно-исследовательский институт цветных металлов, Томский политехнический университет. В сотрудничестве с МИФИ, например, ребят еще обучают по программе «Математические методы защиты информации» – готовят акул информационной безопасности. В сотрудничестве с Томским политехом – по программам «Техническая физика», «Математическое и компьютерное моделирование» со специализацией по пучковым и плазменным технологиям.

– При поддержке корпорации «Росатом» МИФИ предоставляет нам доступ к уникальным ядерным курсам, – рассказала проректор по академическим вопросам ВКТУ Асия Машекенова. – На протяжении последних двух лет ведущие ученые в области ядерной физики провели курсы лекций по темам, начиная от основных направлений развития ядерной физики до исследования и освоения космического пространства и физике высоких энергий и плазмы. У нас есть возможность держать руку на пульсе самых передовых технологий.

В случае строительства казахстанской атомной станции у страны есть запас минимум в 10 лет, чтобы подготовить линейку необходимых кадров. А она огромная! В ходе «круглого стола» прозвучал самый приблизительный перечень: физики-ядерщики, специалисты по ядерным реакторам, инженеры тепловых установок, водоотведения, AR⁄VR, или аддитивных и виртуальных технологий, роботизированных комплексов, цифрового инжиниринга, искусственного интеллекта, ядерной и химической безопас­ности и многие другие.

Как подчеркнул руководитель вузовского центра превосходства VERITAS Ернат Кожахметов, в этом плане страна располагает редчайшей базой – двумя исследовательскими реакторами на территории Национального ядерного цент­ра в Курчатове и ускорителем в Алматинском ИЯФ. Причем, по словам ученого, эксплуатация исследовательских реакторов сложнее, чем энергетических, а значит, студенты смогут, образно говоря, набить на них руку. Они могут заниматься здесь исследованиями, готовить дипломы. В числе тем, за которые берутся дипломники, например, моделирование реакторных процессов, взаимодействие материалов, оценка потенциальных рисков, процессы в условиях высоких температур и другие.

– Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики на протяжении десяти лет отправляют своих специалистов в Японию, – дополнительно пояснил Ернат Кожахметов. – Они проходят обучение и практику на работающих и тренироввочных ядерных энергетических установках. Сейчас нам важно понять, какие кадры мы сможем подготовить самостоятельно, а какие – с помощью партнеров. Например, ряд процессов на теплоэлектроцентралях имеет схожий характер с атомными станциями, в частности работа турбин. У нас большой опыт подготовки теплоэнергетиков. Таким анализом и занято экс­пертное сообщество.

Сейчас высшая школа начала работу над расширением образовательных программ. В ВКТУ, например, планируют их запустить уже в следующем году. Представитель российского вуза-партнера (МИФИ) Андрей Никифоров подтвердил: от предприятий атомной промышленности ежегодно поступают новые запросы. Поэтому идет постоянная корректировка образовательных программ. В целом рынок труда заинтересован в получении гибких специалис­тов на стыке наук.

– «Круглый стол» собрал экспертов из нашей страны, России, Бельгии, – заключила глава ВКТУ Сауле Рахметуллина. – Мы обсудили направления, по которым нужно вести обучение. И то, как привлечь молодежь к получению специальностей в области атомной энергетики.