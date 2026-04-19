Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда

В Казахстане упрощен порядок въезда, оформления виз и получения разрешительных документов для инвесторов, представителей бизнеса и других востребованных специалистов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Упрощённые условия распространяются на иностранцев, приезжающих для работы по востребованным профессиям, а также участников экономических и социальных инициатив.

«С начала 2026 года выдано 5,1 тысячи разрешений на привлечение иностранных работников по востребованным специальностям. Также около 75 тысяч человек прибыли в страну в качестве трудовых иммигрантов. Привлечение осуществляется с учётом потребностей рынка труда и в рамках установленных квот. Эти меры направлены на баланс между развитием экономики и защитой внутреннего рынка», - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В перечне востребованных специалистов особое место занимают IT-профессии, включая инженеров по искусственному интеллекту, разработчиков и архитекторов систем. Спрос также сохраняется в здравоохранении, инженерии, науке и креативной индустрии.

Для граждан стран Евразийский экономический союз действует режим свободного трудоустройства без необходимости получения разрешений. Это обеспечивает мобильность рабочей силы и способствует экономическому сотрудничеству.

Для граждан других государств применяется система квотирования. В 2026 году квота на привлечение иностранной рабочей силы составляет 23,6 тысячи человек, для трудовых иммигрантов - 221,8 тысячи.

Параллельно в стране совершенствуется миграционная политика. Внедряется новый механизм получения разрешения на постоянное проживание с использованием цифровых инструментов. Он включает проверку знания государственного языка, анализ данных и итоговое собеседование. Данные меры направлены на привлечение квалифицированных специалистов, развитие экономики и формирование сбалансированной миграционной политики, отметили в Минтруда.