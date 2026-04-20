Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks

Сенат,Экономика
В контексте реализации инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева эксперты проанализировали текущие механизмы и представили новые инструменты для комплексной перезагрузки системы

Фото: пресс-служба Сената

На YouTube-канале Taldau Talks опубликован очередной выпуск подкаста. В фокусе – перспективы институтов развития и их роль в структурной трансформации национальной экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Инициатором и модератором дискуссии выступил председатель Сената Маулен Ашимбаев. В числе приглашенных гостей – председатель правления Холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин, управляющий партнер и CEO KPMG Кавказ и Центральная Азия Сакен Жумашев, а также руководитель аналитического центра DESHT, экономист и член Клуба экспертов при Сенате Куаныш Жаиков.

Обращаясь к участникам подкаста, Маулен Ашимбаев отметил, что внешняя турбулентность и оптимизация госрасходов, диктуют необходимость перезагрузки институтов развития. Ключевые требования к ним сегодня – прозрачность, адресность и нацеленность на ощутимую отдачу для экономики.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по перезагрузке системы институтов развития, повышению их эффективности, устранению дублирующих функций и более четкой нацеленности на конкретный результат. Сегодня Казахстану нужна качественная модель экономического роста. Нам необходимо не просто поддерживать текущий рост, а создавать новые точки роста, усиливать частную инициативу, развивать переработку, внедрять новые технологии, диверсифицировать экспорт и привлекать иностранные инвестиции. В этом процессе большую роль призваны играть институты развития», – подчеркнул он.

По мнению спикера палаты, институты развития должны эволюционировать из «финансовых проводников» в полноценные субъекты перемен. Их задача – не просто наполнять экономику ликвидностью, а формировать её новую структуру, отвечающую вызовам времени.

Эксперты обменялись мнениями и обозначали задачи совместной работы по ряду направлений. На повестке – синхронизация работы госорганов и регионов, а также выстраивание эффективных коммуникаций с предпринимателями. Особое внимание уделили роли институтов развития в частном секторе: участники обсудили, как трансформировать их из потенциальных конкурентов в полноценных партнеров, и предложили механизмы устранения существующих барьеров.

Taldau Talks – это платформа для открытого диалога, где обсуждаются актуальные вопросы развития страны и практические шаги по реализации задач, поставленных Главой государства.

 

#Сенат #Ашимбаев #Taldau Talks #подкаст

