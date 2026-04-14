Услышать голос Земли

Культура
0
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Астане в Национальном музее проходит выставка корейской художницы Хван Сонджон «Планетарное плетение».

фото Игоря Бургандинова

Этот масштабный проект, организованный Корейским культурным центром посольства Респуб­лики Корея совместно с музеем, представил десять уникальных работ. Хван Сонджон – творец редкого склада, работающий на тонком стыке музыки, программирования и философии. В ее руках алгоритмы, картогра­фирование данных и 3D-моделирование превращаются из технических инструментов в глубокое исследование связи между человеком, природой и миром технологий.

Главная ценность экспозиции заключается не в демонстрации возможностей искусственного интеллекта, а в попытке ответить на вопрос: как мы воспринимаем мир в эпоху глобальной цифровизации?

Работы художницы, созданные за пос­ледние пять лет, отражают авторскую концепцию «Танхаму». Этот термин, объединивший санскритское слово «танха», означающее жажду жизни, и корейское «му» – танец, стал ключом к пониманию ее творчества. В произведениях «Теллурические воспоминания: теплые сплетения и сияние», «Близость к ткацкой сети», «Грибы на шоссе», «Танхамутроника» исследуется то, как люди и иные формы жизни могут ощущать мир совместно, находясь в постоянном физическом и экологическом взаимодействии.

Выставка полностью лишена сюжета – вместо него посетителю предлагается чистый опыт. Переступая порог зала, человек оказывается внутри живой сис­темы, где технологии словно обретают способность чувствовать, а границы между телом и окружающей средой начинают растворяться. Зритель перестает быть наб­людателем и становится полноправной частью экосистемы.

На церемонии открытия Хван Сонджон представила аудиовизуальный перформанс, куратор Ли Сухун провела экскурсию, а директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль отметил особую символичность проекта.

– Использование интерактивных технологий и симуляций искусственного интеллекта наглядно демонстрирует потенциал цифровой трансформации в сфере культуры, а художественные обмены служат важным шагом к взаимопониманию между народами Кореи и Казахстана, – подчеркнул Ку Бон Чхоль.

Экспозиция приглашает каждого настроиться на теллурические ритмы – тихие, едва уловимые колебания нашей планеты. Зритель может по-новому осмыс­лить взаимосвязь технологий и экологии, услышать голос Земли и ощутить мир как сеть неразрывно связанных существований, где память и жизнь переплетаются в общем резонансе.

#Астана #выставка #Нацмузей #Хван Сонджон #Планетарное плетение

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]