Серебряный финал в Ордосе

Спорт
1
Абзал Камбар

В Ордосе (Китай) завершился чемпионат Азии по дзюдо, финальным аккордом которого стало серебро нашей сборной в командном зачете.

В решающей схватке казах­станские­ атлеты в упорной борьбе уступили Монголии, оставив позади команды из Южной Кореи и Кыргызстана. Путь к финалу выдался драматичным: в полуфинале против ОАЭ при счете 3:3 судьба встречи решилась в дополнительном поединке, где победное очко вырвала Мольдир Нарынова. В сос­таве «серебряной» команды также выступили Дана Абдирова, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова, Ануар Жумагельдин, Айдар Арапов и Галымжан Кырыкбай.

Индивидуальный зачет принес нашим мастерам татами место в топ-10. Главным героем стал Адилет Алмат, выступавший в весе до 81 кг, он завоевал золото. Бронзовые медали в копилку сборной добавили Эсмигуль Куулова, Аруна Жангельдина, Абылайхан Жубаназар и Айдар Арапов. Пять личных наград и командное серебро – достойный итог азиатского первенства.

#Спорт #чемпионат Азии #дзюдо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]