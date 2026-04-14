Серебряный финал в Ордосе Спорт 22 апреля 2026 г. 0:00 1 Абзал Камбар В Ордосе (Китай) завершился чемпионат Азии по дзюдо, финальным аккордом которого стало серебро нашей сборной в командном зачете. В решающей схватке казахстанские атлеты в упорной борьбе уступили Монголии, оставив позади команды из Южной Кореи и Кыргызстана. Путь к финалу выдался драматичным: в полуфинале против ОАЭ при счете 3:3 судьба встречи решилась в дополнительном поединке, где победное очко вырвала Мольдир Нарынова. В составе «серебряной» команды также выступили Дана Абдирова, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова, Ануар Жумагельдин, Айдар Арапов и Галымжан Кырыкбай. Индивидуальный зачет принес нашим мастерам татами место в топ-10. Главным героем стал Адилет Алмат, выступавший в весе до 81 кг, он завоевал золото. Бронзовые медали в копилку сборной добавили Эсмигуль Куулова, Аруна Жангельдина, Абылайхан Жубаназар и Айдар Арапов. Пять личных наград и командное серебро – достойный итог азиатского первенства. #Спорт #чемпионат Азии #дзюдо