Казахстан и Северная Македония создадут Деловой совет

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова приняла министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева.



Гордана Силяновска-Давкова, с теплотой вспоминая свой визит в Астану в мае 2025 года, передала наилучшие пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана, отметив также недавнюю встречу глав государств на полях Анталийского дипломатического форума и подчеркнув важность дальнейшего развития международного диалога.



Важным пунктом программы визита стали переговоры министра А.Шаккалиева с министром иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонней торговли. Особое внимание было уделено созданию условий для устойчивого роста товарооборота.



По итогам бизнес-форума, собравшем более 100 македонских и ряд казахстанских компаний (включая «QazTrade», «KazakhInvest»), подписаны соглашение о создании Делового совета между Внешнеторговой палатой Казахстана и Экономической палатой Северной Македонии, также Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики QazTrade» и Агентством Северной Македонии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.



Кроме того, по итогам бизнес-форума подписаны коммерческие документы на сумму порядка 500 млн тенге.

