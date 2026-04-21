Казахстан и Северная Македония создадут Деловой совет

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев посетил г. Скопье с рабочим визитом, направленным на развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова приняла министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева. 

Гордана Силяновска-Давкова, с теплотой вспоминая свой визит в Астану в мае 2025 года, передала наилучшие пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана, отметив также недавнюю встречу глав государств на полях Анталийского дипломатического форума и подчеркнув важность дальнейшего развития международного диалога.

Важным пунктом программы визита стали переговоры министра А.Шаккалиева с министром иностранных дел и внешней торговли Тимчо Муцунски. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонней торговли. Особое внимание было уделено созданию условий для устойчивого роста товарооборота.

По итогам бизнес-форума, собравшем более 100 македонских и ряд казахстанских компаний (включая «QazTrade», «KazakhInvest»), подписаны соглашение о создании Делового совета между Внешнеторговой палатой Казахстана и Экономической палатой Северной Македонии, также Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики QazTrade» и Агентством Северной Македонии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.

Кроме того, по итогам бизнес-форума подписаны коммерческие документы на сумму порядка 500 млн тенге.
 

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Ожидается строительство еще двух заводов
Ключи от надежды
Степные озера получат паспорта
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Предусмотрены технологии чистого угля
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Трансформация экономики через потенциал институтов развития…
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въ…
Аквакультура – важный драйвер экономики
«На пустом месте накручивают» – проблему ценовых накруток п…

