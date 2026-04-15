О мерах поддержки и перспективах отрасли на брифинге в регио­нальном центре коммуникаций рассказал руководитель областного управления рыбного хозяйства Арман Молдашев, по словам которого в последние годы удалось добиться снижения административных барьеров и создания более комфортных ­условий для бизнеса, задействованного в соответствующей сфере.

Одним из важных шагов стало значительное увеличение лимита на вылов рыбы. В 2026 году он вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м и составил около 43,7 тыс. тонн. Кроме того, из Красной книги был исключен кутум, перешедший в перечень разрешенных к промыслу видов в Каспийском море.

Серьезные изменения коснулись бюрократических процедур для рыбаков. Так, срок получения разрешений от пограничных органов сокращен с 50 до 18 дней. Это решение, по словам специалистов, позволит ускорить выход судов в море и снизить потери времени.

Дополнительную поддержку получает и направление аквакультуры. В регионе предусмотрены субсидии до 80% затрат на бурение скважин, что особенно важно для рыбоводчес­ких хозяйств, работающих в условиях дефицита пресной воды. Также сокращен период ограничений на использование животного мира – теперь он действует с 1 января по 15 марта.

В перечне обсуждаемых инициатив – возможность предоставления рыбохозяйственных участков без проведения конкурсных процедур инвесторам, имеющим собственный морской флот. Это может стать дополнительным стимулом для привлечения в отрасль представителей крупного бизнеса.

Отдельное внимание уделяется научной составляющей. В рамках программы по внедрению инновационного опыта на 2023–2025 годы разработана и внедрена технология искусственной инкубации каспийского лосося. Ожидается, что это позволит увеличить численность ценных видов рыб в регионе.

В 2026–2027 годах планируется осуществление новых научных проектов. Уже сегодня в области работают несколько предприятий, занимающихся разведением рыбы. Среди них компании, выращивающие осетровых, сомов и лососевых. В ближайшие годы в сфере аквакультуры планируется завершить еще как минимум четыре крупных проекта.

К одному из таких примеров можно отнести инициативу, реализуемую в Жанаозене. Здесь предпринимательница Лаура Костырлыева развивает рыбоводческое хозяйство по разведению форели, делая ставку на современные технологии.

История ее бизнеса началась с небольшого семейного дела. Как рассказала бизнесвумен, интерес к рыбному хозяйству у нее и ее супруга появился еще в ранней юности. Со временем это хобби переросло в полноценный бизнес. Сегодня у семьи есть собственный магазин морепродуктов, где продаются выращенная в хозяйстве рыба и полуфабрикаты.

Первый серьезный шаг к развитию рыбоводческого дела супружеская чета сделала в 2021 году, когда получила грант в размере 1,2 млн тенге. На эти средства было приобретено необходимое оборудование, в том числе морозильные камеры.

В настоящее время проект выходит на новый этап. Ведется подбор земельного участка, в том числе рассматривается территория в райо­не моста при въезде в Жанаозен, где планируется создание не только рыбоводческого хозяйства, но и туристического кемпинга. Финансирование этой бизнес-идеи будет осуществляться за счет собственных средств семьи.

Согласно планам, в рамках одного производственного цикла предполагается выращивать от 5 тыс. до 10 тыс. единиц рыбы. Годовой ­объем производства может достигнуть 5 тыс. тонн. Срок осуществления проекта рассчитан на 2027–2028 годы. В перспективе в хозяйстве намерены расширять ассортимент выращивае­мой рыбы.

Эксперты отмечают, что развитие подобных инициатив играет важную роль для региона. Аквакультура позволяет не только снижать нагрузку на природные ресурсы, но и обеспечивать продовольственную безопасность, создавать новые рабочие места, способствовать диверсификации экономики.

Таким образом, Мангистауская область постепенно формирует устойчивую рыбохозяйственную отрасль, в которой сочетаются государственная поддержка, научные разработки и частные инвестиции. В ближайшие годы именно такой комплексный подход может стать основой для дальнейшего роста и укрепления позиций региона на рынке рыбной продукции.