Тема и название поэти­ческого вечера, прошедшего в стенах Центральной детско-юношеской библиотеки столицы, оказались выбраны не случайно: мероприятие было приурочено ко Дню влюбленных, который отмечается в память о героях старинной степной легенды – Қозы-Көрпеше и Баян-Сұлу.

На протяжении веков история их пылкой, но трагической любви служит символом верности, нравственной чистоты и готов­ности отдать без остатка всю свою жизнь тому, с кем душевно породнен взаимностью трепетных чувств. Недаром образы ­Қозы-Көрпеша и Баян-Сұлу издавна привлекали к себе внимание писателей и ученых со всего мира: достаточно вспомнить, что текст посвященной им поэмы был обнаружен в архиве Пушкина.

«Язык любви – язык без слов», – писал великий Абай. И наверное, только поэтам, видящим дальше, слышащим острее и чувствующим полнее других, дана возможность вербализовать его. Из всех вечных литературных тем любовь можно безошибочно назвать самой вечной, а потому – и самой сложной. Ведь настоящая любовная лирика долго вызревает в душе поэта, насыщается токами его сердца и лишь тогда являет себя миру, когда для выражения возвышенной сути найдено самое верное и самое личное слово.

О том, насколько безграничен и прекрасен мир любви, гостям вечера рассказали стихотворения участников творческого объединения AVANGARD и литературной гостиной «Поэтические кружева» Ольги Баксаляр-Рыбаковой, Дины Ораз, Юлии Селивановой, Гульнары Шакти, Ольги Воротынской, Гульмиры Шопановой, Людмилы Шершневой, Ольги Антоновой, Николая Федорова, Андрея Степанова, Леонида Тяна, Юлии Казаковой, Зауре Оспановой, Фариды Ходжаевой и Екатерины Федоровой.

Свое видеопоздравление участникам встречи направила известная поэтесса Татьяна Стрельчук. Она поздравила коллег по перу с успешной организацией долгожданного мероприя­тия и прочитала поэтическое послание Музе – капризной и своенравной спутнице мастеров художественного слова.

У поэтов, выступивших перед столичными читателями, отношения с музами уже давно перешли в режим постоянного творческого союза. Лучшим подтверждением тому стали сами стихотворения, каждое из которых отличалось мудрой зрелостью чувств и широтой эффектного жеста, утверждаю­щего правду любви как меру истинности вещей, поступков и душевных качеств.

Так, например, Ольга Воротынская прочитала одно из лучших своих стихотворений – «Если вас разлюбили – не мучьте любимых любовью», где романтическая идиллия сталкивается с суровой реальностью остывших страстей и нереализованных желаний. Но как бы ни ранило осознание ушедшей любви, говорит поэтесса, душа человека должна быть свободна от обиды и ревности – и тогда алый шелк парусов сказочного гриновского галиота непременно загорится в его судьбе рассветом новых чувств.

Поэт Николай Федоров – признанный мастер любовной лирики – познакомил публику со стихотворением «Мне бы стать тем самым светом», где аллегорически изобразил неразлучность бьющихся в унисон сердец. Людмила Шершнева продекламировала трогательное произведение «Чужой», а Фарида Ходжаева представила на суд читателей яркие поэтические зарисовки пробуждающейся весны, в которых природный пейзаж служит своего рода внешним выразителем состояния человеческой души.

Бурными аплодисментами были встречены выступления Дины Ораз и Юлии Казаковой, представивших музыкальные композиции на собственные стихи. Тепло приняла публика и стихи почетного гостя встречи – ветерана педагогического труда и поэта Григория Шишова.

В завершение мероприятия участники двух литературных объединений обменялись авторскими сборниками. Творческая перекличка поэтов подарила читателям радость знакомства с миром высоких чувств и напомнила, что пока в наших сердцах есть место любви, слово «Человек» никогда не утратит своего гордого звучания.