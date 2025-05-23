Это гордое слово – Учитель

Свежий выпуск
75
Алия Садыкова

В Алматы по заказу Агентства «Хабар» стартовали съемки нового молодежного телесериала «Достық, 13»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Герои сериала – юноши и девушки, решившие стать учителями. По словам режиссера Азамата Ержанулы, главная цель проекта – поднять престиж этой профессии.

– Это непростая задача: важно не просто заявить о высоком статусе и значимости учителя в жизни общества, но и достойно отразить это на экране, – говорит он. – И так как сериал посвящен студентам филологического факультета, то особый акцент будет сделан на теме государственного языка и казахской литературы.

В основном в сериале снимаются вчерашние выпускники и студенты кинематографи­ческих вузов Алматы, но одну из главных ролей исполнил известный киноактер Бахытжан ­Альпеис. Роль профессора-филолога ему вполне знакома и по жизни: он преподает сценическую речь в ­Казахской национальной ­академии искусств им. Т. Жургенова.

Напомним: Бахытжан Альпеис известен широкому зрителю по первым отечественным сериалам «Перекресток» и «Саранча», а первой его ролью в кино была работа в знаменитой «Конечной остановке», снятой одним из самых ярких представителей «новой волны» казахского кинематографа Сериком Апрымовым. Попал он туда неожиданно для самого себя. Режиссер не хотел снимать в своей максимально приближенной к жизни картине профессио­нальных артистов, а у актера казахского ТЮЗа им. Г. Мус­репова Бахытжана Альпеиса, чей типаж идеально подошел для этой ленты, уже было за плечами несколько главных ролей на театральной сцене. Поэтому перед ним была поставлена задача не выделяться среди непрофессиональных актеров, аульных ребят.

– Мне было нетрудно, – рассказывает актер, вспоминая свою первую кинороль. – Так как я сам рос на станции Луговая Жамбылской области, то скажу без лукавства, чувствовал себя в поселке Аксуат Семипалатинской области, где шли съемки, как рыба в воде. Привычная мне казахская дейст­вительность просто кричала с экрана – так дальше жить нельзя, потому и фильм называется «Конечная остановка». Но главное – я интуитивно понимал, что на «Казахфильме» рождается новое кино. Что касается молодежного сериала «Достык, 13», то я хочу сказать, что от наставников зависит, полюбит ли сегодняшний студент будущую профессию. А мой персонаж, по замыслу авторов, – справедливый, принципиальный, прекрасно знающий свой предмет человек. Мне этот образ и симпатичен, и привычен – я словно продолжил свою повседневную жизнь в кино.

Двадцатисерийный телепроект «Достық, 13» стартует на телеканале «Хабар» осенью нынешнего года.

#сериал #Хабар #Достық #13

Популярное

Все
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
Тайны городского парка
Куда хочу – туда лечу!
Расцветет все вокруг
Шквал стрел и дыхание гор
В предвкушении
Это гордое слово – Учитель
Ценитель древностей
Талант идею превращает в магию
Бабочки, которые приносят удачу
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Пять отраслей обеспечили шестипроцентный рост ВВП
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Расцветет все вокруг
Программы координирует фонд
Будет новая больница
Промышленный апгрейд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]