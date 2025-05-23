Герои сериала – юноши и девушки, решившие стать учителями. По словам режиссера Азамата Ержанулы, главная цель проекта – поднять престиж этой профессии.

– Это непростая задача: важно не просто заявить о высоком статусе и значимости учителя в жизни общества, но и достойно отразить это на экране, – говорит он. – И так как сериал посвящен студентам филологического факультета, то особый акцент будет сделан на теме государственного языка и казахской литературы.

В основном в сериале снимаются вчерашние выпускники и студенты кинематографи­ческих вузов Алматы, но одну из главных ролей исполнил известный киноактер Бахытжан ­Альпеис. Роль профессора-филолога ему вполне знакома и по жизни: он преподает сценическую речь в ­Казахской национальной ­академии искусств им. Т. Жургенова.

Напомним: Бахытжан Альпеис известен широкому зрителю по первым отечественным сериалам «Перекресток» и «Саранча», а первой его ролью в кино была работа в знаменитой «Конечной остановке», снятой одним из самых ярких представителей «новой волны» казахского кинематографа Сериком Апрымовым. Попал он туда неожиданно для самого себя. Режиссер не хотел снимать в своей максимально приближенной к жизни картине профессио­нальных артистов, а у актера казахского ТЮЗа им. Г. Мус­репова Бахытжана Альпеиса, чей типаж идеально подошел для этой ленты, уже было за плечами несколько главных ролей на театральной сцене. Поэтому перед ним была поставлена задача не выделяться среди непрофессиональных актеров, аульных ребят.

– Мне было нетрудно, – рассказывает актер, вспоминая свою первую кинороль. – Так как я сам рос на станции Луговая Жамбылской области, то скажу без лукавства, чувствовал себя в поселке Аксуат Семипалатинской области, где шли съемки, как рыба в воде. Привычная мне казахская дейст­вительность просто кричала с экрана – так дальше жить нельзя, потому и фильм называется «Конечная остановка». Но главное – я интуитивно понимал, что на «Казахфильме» рождается новое кино. Что касается молодежного сериала «Достык, 13», то я хочу сказать, что от наставников зависит, полюбит ли сегодняшний студент будущую профессию. А мой персонаж, по замыслу авторов, – справедливый, принципиальный, прекрасно знающий свой предмет человек. Мне этот образ и симпатичен, и привычен – я словно продолжил свою повседневную жизнь в кино.

Двадцатисерийный телепроект «Достық, 13» стартует на телеканале «Хабар» осенью нынешнего года.