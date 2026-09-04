Аллея разбитых надежд

Несостоявшийся проект

Несколько лет назад рядом с археологическим парком «Древний Тараз» построили пешеходную зону Арбат с целым комплексом зданий в средневековом стиле, которая отдаленно напоминала знаменитую парадную площадь Регистан в Самарканде. Изначально она задумывалась как пространство для ремесленников и художников и точка притяжения горожан и туристов, в особенности зарубежных. Но что-то пошло не по плану…

Нынче прогулка по местному Арбату оставляет гнетущее впечатление. Вместо оживленной пешеходной улицы – пустынный коридор, где все напоминает о том, что здесь когда-то пытались создать уют. Да, сюда приезжают гости, но, к сожалению, их нечем удивлять. Разве что тишиной и запустением, отсутствием чего-либо увлекательного, познавательного или, в конце концов, эстетического.

Единственное, на чем временами задерживается взгляд, – это малые архитектурные формы в виде увеличенных средневековых артефактов, найденных при раскопках городища Тараз. Видимо, только благодаря им туристы используют областной центр в лучшем случае лишь как перевалочный пункт по дороге в Шымкент, Туркестан, Ташкент или Самарканд.

Справедливости ради надо сказать, что поначалу здесь наблюдалось заметное оживление. Многие горожане приезжали сюда даже из дальних районов. На открытой сцене Арбата проходили концерты и фестивали. Распахнул свои двери с новыми экспозициями областной историко-краеведческий музей. Местные мастера кисти и карандаша в новой галерее проводили просмотры и выставки.

Позже проект получил продолжение. Пешеходную зону расширили, продлив дорогу для прогулок с двух сторон. Волна горожан хлынула с еще большей силой. Местные жители не могли нарадоваться, что в областном центре наконец-то появилось место с красивыми инсталляциями, ночными фонарями и подсветкой, фонтанами, монументами и малыми архитектурными формами, где можно отдохнуть с семьей. Но продолжалось это, увы, недолго.

Многие постройки быстро пришли в негодность. Фонтаны перестали работать, а из-за жары и отсутствия больших деревьев находиться здесь просто невыносимо. Даже вечерами тут скучно. Интерес жителей постепенно стал угасать, и Арбат опустел. Единственной точкой притяжения в этом районе теперь является находящийся по соседству торгово-развлекательный центр.

Что касается местных умельцев, то они не дождались обе­щанного на Арбате. Изначально задумывалось, что для них будут открыты мастерские, где в любое время можно увидеть процесс изготовления продукции, сделать заказ или купить что-то готовое. К сожалению, в итоге все увидели несколько иную картину. Львиная доля ремесленников продолжает работать на дому. Повезло лишь нескольким, которым сравнительно недавно выделили угол в здании Центра прикладного искусства и туризма. В нем открылся швейный цех, и несколько кабинетов отведено под изготовление изделий из дерева и войлоковаляние. Здесь же появился небольшой выставочный зал.

Но, как выяснилось, мастера работают непостоянно, и гости не всегда могут застать их на месте. В защиту умельцев надо заметить, что помещения не приспособлены для такого рода работы. В них тесно, нет свободного доступа к воде, не предусмотрена площадка для сушки изделий и так далее.

А ведь этот проект задумывался в первую очередь для поддержки местных умельцев и привлечения туристов. Правда, для ремесленников не раз организовывали ярмарки как отдельно, так и в рамках масштабных мероприятий, но, думается, большой роли они не сыграли – необходимого потока покупателей как не было, так и нет.

Именно поэтому мало тех, кто желает выставляться на Арбате, что тоже требует затрат, которые зачастую не окупаются. О какой-то прибыли и речи нет. Крайне редко кому-то из мастеров удавалось продать что-то и получить достойную выручку. В основном же от участия в ярмарках большинство оставалось в убытке. Об этом ремесленники неоднократно говорили своим кураторам.

В результате объединениям мастеров стали выделять гранты. Да, это покрыло часть расходов, но никак не повлияло на привлечение покупателей. Ситуация осталась прежней.

Проблема заключается в том, что мало кто из местных жителей по-настоящему ценит ручной труд. Как показывает практика, большинство горожан предпочитают приобретать предметы быта или те же сувениры в магазинах и на маркетплейсах. Главное, чтобы товар был заводского производства. А если кто и готов приобрести что-то эксклюзивное, то лишь за не­оп­равданно малую цену. По­этому жамбылским умельцам остается рассчитывать только на редких иностранцев и продажи через Интернет.

Не получили поддержки от местных властей и художники. Их положение еще хуже. Мало того что им не предоставили места для творчества, так еще и галерея нередко используется не по назначению. В ней проводят разного рода мероприятия, абсолютно не касающиеся изо­бразительного или декоративно-прикладного искусства, из-за чего выставки порой приходится переносить или сворачивать раньше запланированного срока.

К слову, когда-то напротив галереи находилась городская художественная школа, много лет готовившая будущих педагогов рисования и черчения, дизайнеров, ремесленников, а также специалистов других творческих направлений. К сожалению, сегодня это здание занято частным бизнесом.

Зона культурного бедствия

Есть и другие моменты. Пройдя по Арбату, можно увидеть удручающую картину. По утрам, по словам прохожих, здесь стая­ми рыщут бездомные собаки. По вечерам можно встретить целые группы бродяг, которые устраивают пьяные вечеринки прямо на улице, спят на скамейках и справляют нужду под окнами зданий. Горожане неоднократно жаловались на ситуацию в пабликах, но воз и ныне там.

А настоящей катастрофой для всех отдыхающих является прокат электрических машинок и самокатов. Люди, пришедшие сюда, надеются на спокойные прогулки и приятные беседы в кругу родных. Но семейную идиллию нарушают катающие­ся, чаще всего подростки, которые зачастую не имеют опыта вождения на высоких скоростях, кричат, громко смеются и хуже того – нередко не справляются с управлением.

– Иногда мы с семьей приходим сюда погулять, надеясь на тихую атмосферу. Но, к сожалению, уже неоднократно нам не удавалось провести время спокойно. Мне нравится Арбат, здесь чисто и относительно тихо, но все портит катание на электро­самокатах. Приходится постоянно оглядываться и следить за тем, чтобы случайно не сбили детей, – поделилась жительница Тараза Неля Мухитова.

Другой горожанин недоумевает, почему после стольких жалоб и негативных фактов до сих пор кому-то все сходит с рук. Как альтернативу он предложил создать отдельную зону для катания, чтобы Арбат оставался пешеходным и безопасным. Что касается привлечения туристов, то, по его мнению, вместо магазинов, ломбардов, SPA-салона, парикмахерских, аптеки и стоматологии можно было бы открыть сувенирные лавки и те самые мастерские, в которых нуждаются ремесленники и художники. А все, что есть сегодня, перенести в другое место.

– Порой приезжают иностранцы и хотят приобрести что-нибудь на память, но негде. Им приходится ехать в ЦУМ или другие крупные магазины, где зачастую встретишь продукцию, привезенную из Китая, а не местную. Если бы были мастерские, работающие на постоянной основе, то проблем с этим уже не возникало бы. Там можно сделать места, где туристы смогли бы купить что-то и понаблюдать за рабочим процессом. К тому же умельцы могли бы принимать заказы от населения к праздникам или для бытовых целей, – сказал собеседник.

Местная жительница Жанна Мамырбаева, работающая неподалеку, говорит, что на Арбате недостает зелени. Днем ходить здесь просто невозможно. Также она утверждает, что многие горожане до сих пор не знают, что находится в зданиях Арбата. Из-за их средневекового архитектурного стиля они думают, что это мечеть или медресе. Она предложила властям подумать над тем, чтобы сделать большие буквенные указатели, например, «Музей» или «Галерея».

Кто-то иронично называет Арбат «аллеей разбитых надежд». Ирония горькая, ведь разрушается не просто зона отдыха, а визитная карточка города. Это место можно было бы сделать туристически привлекательным, но надежда, что когда-нибудь здесь что-то изменится, с каждым годом тает все больше. Важна работа по повышению уровня культуры населения, а самой пешеходной зоне в Таразе необходимы реконструкция, пересмотр смыслового наполнения, круглосуточное видеонаблюдение и охрана, а также организация регулярных культурных меро­приятий, способных вернуть жизнь в это пространство.