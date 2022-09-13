"Это событие исторической важности" – Токаев о визите Папы Римского

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран. Затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и Понтифик провели краткую беседу.

Приветствуя Папу Римского, Касым-Жомарт Токаев выразил ему сердечную благодарность за решение посетить Казахстан.

"Это событие, без всякого преувеличения, исторической важности. Я абсолютно уверен в том, что Ваш визит привлечет внимание, прежде всего, казахстанцев. У нас состоится мероприятие, в котором примут участие представители государственного аппарата, общественности, дипломатического корпуса, средств массовой информации. Все с большим нетерпением ожидают Вашего выступления. Ваше участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — событие огромной важности. Ваше личное участие внесет огромный вклад в конечный успех данного форума, который проводится в очень непростой ситуации в современном мире, можно сказать, в кризисной ситуации", — сказал Президент.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.