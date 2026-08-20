Президент наградил Тойли Курбанова орденом «Достық»

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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тойли Курбанова за поддержку инициатив Казахстана в сфере волонтерства и участие в Форуме волонтеров СНГ, проходящем в Астане

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию волонтерского движения, свидетельством этого стало предложение РК об объявлении 2026 года Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития, поддержанное Генеральной Ассамблеей ООН.

– Мы рассматриваем волонтерство сквозь призму государственной политики как проявление истинного патриотизма и, конечно же, поддержки государством молодежи. Согласно моей инициативе в новую Конституцию был внесен принцип волонтерства. В ней впервые на конституционном уровне закреплено поощрение волонтерской деятельности, – сказал Президент.

Он подчеркнул, что в рамках Международного года добровольцев в Казахстане проводится более тысячи мероприятий, число волонтеров в стране приблизилось к 300 тысячам. Разрабатывается Концепция развития волонтерского движения до 2030 года, внедряется цифровой паспорт волонтера, совершенствуется государственная поддержка и региональная инфраструктура.

Тойли Курбанов поблагодарил Президента Казахстана за внимание к развитию волонтерского движения, отметив высокий уровень сотрудничества с Программой добровольцев ООН, а также слаженную совместную работу в рамках Международного года добровольцев

– Казахстан – единственная страна, достигшая столь больших высот в сфере волонтерской деятельности. Более 60 стран поддержали инициативу Казахстана о провозглашении Года добровольцев. Вы задаете глобальные тренды, такая общественная акция, как «Таза Қазақстан», вызвала большой интерес у ряда стран, – отметил исполнительный координатор Программы добровольцев ООН.

Касым-Жомарт Токаев наградил исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова орденом «Достық» II степени за значительный вклад в развитие волонтерства в Казахстане.

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