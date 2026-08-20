Глава государства подчеркнул лидирующее положение Казахстана в Центральной Азии по ресурсному и производственному потенциалу и отметил необходимость его использования в интересах государства

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросам развития отрасли критических материалов, в том числе редких и редкоземельных металлов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Нынешняя ситуация в мире создает выгодные, можно сказать, уникальные условия для тех, кто обладает запасами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратил внимание на то, что в мире усиливается конкуренция государств за доступ к критическим материалам, имеющим стратегическое значение для развития высокотехнологичных отраслей. В этих условиях Казахстану следует эффективно использовать имеющийся ресурсный и промышленный потенциал, последовательно развивая собственные компетенции и производственные цепочки.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии отрасли, перспективах освоения ресурсной базы, развитии переработки и существующих барьерах.

По итогам заседания правительству и заинтересованным государственным органам даны конкретные поручения по формированию системного видения развития отрасли, совершенствованию регулирования, развитию геологоразведки и переработки, вовлечению техногенных минеральных образований в экономический оборот, развитию лабораторной и кадровой базы, а также устранению административных барьеров.



