Экономика

Ежегодно Казахстан привлекает около 24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций

Марина Демченко

Инвестиции в развитие

– Повышение инвестиционной привлекательности страны остается одной из главных задач Правительства. Казахстан стремится сохранить лидерство среди центрально-азиатских государств по притоку иностранных инвестиций. Уже сейчас мы привлекаем 70% всех вложений в регион, – сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе заседания «круглого стола» по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable 2022 (KGIR 2022), которое прошло вчера в Астане.

По словам спикера, для дальнейшего улучшения инвестиционной экосистемы Правительством принята новая Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Ее осуществление позволит решить амбициозную задачу, поставленную перед Правительством, по притоку к 2025 году прямых иностранных инвестиций в объеме до 25 млрд долларов.

– Концепция предусматривает комплекс мер, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону производства товаров с высокой добавленной стоимос­тью. Опираясь на важность тенденции применения принципов ESG, акцент в документе сделан на стимулирование инвестиций в проекты устойчивого развития, – отметил Алмас Айдаров.

Казахстан занимает шестое мес­то в мире по площади сельскохозяйственных угодий. Более 80% земель (220 млн га) используется для производства. В связи с этим, по словам спикера, нашей стране очень интересны международный опыт и проекты в сфере АПК.

– Что касается перспектив развития сотрудничества в области логистики, то республика является крупнейшим транзитным узлом в Центральной Азии. Казахстан имеет прямой доступ к рынку с более чем миллиардом потребителей, включая страны Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китай. Наша страна имеет все возможности стать воротами на крупнейшие рынки, предлагая возможности мультимодальной логистики, – проинформировал Алмас Айдаров, обращаясь к участникам форума.

Нынче это ежегодное инвестиционное мероприятие собрало на своей площадке свыше 600 участников – глав крупных зарубежных компаний, приехавших в Казахстан для создания новых производств и услуг.

По итогам встречи сторонами подписаны документы по реализации инвестиционных проектов в различных регионах Казах­стана на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что на KGIR 2022 были приглашены новые инвесторы, с которыми Правительством РК проведена большая подготовительная работа как в период глобальной пандемии, так и в этом году, с учетом геополитической ситуации в мире и с обсуждением возможности релокации производств в Казахстан.

В рамках панельных сессий на KGIR 2022 были обсуждены ключевые тенденции развития мировой экономики, рассмотрены возможности расширения сотрудничества республики с глобальными зарубежными парт­нерами, вопросы привлечения новых прямых инвестиций.

В числе важных вопросов на заседании были затронуты и такие, как адаптация к другой логистической реальности в условиях новой экономики, инвестиции в будущее АПК для обеспечения продовольственной безопаснос­ти, новые источники роста.

Как уточнил Алмас Айдаров, почти 90% в денежном выражении всех инвестиций «вливают» страны Западной Европы, Южная Корея, Япония, Китай и Россия.

– Из-за санкций появилось много компаний, которые ранее не выбирали Казахстан из-за емкос­ти рынка, но хотят остаться на этом пространстве, перебираются в нашу республику или увеличивают свои мощности здесь. Наша задача – показать, что мы остаемся островом стабильности для инвес­торов, – заявил Алмас Айдаров, отвечая на вопросы журналистов.

Осуществление инвестпроектов, по которым в рамках KGIR 2022 были подписаны соглашения, планируется в таких отраслях, как металлургия, неф­техимия и переработка газа, транспорт и логистика, производство стройматериалов, сельхозтехники, ядерная медицина, строительство инфраструктуры, фармацевтика, генерация электроэнергии и других.

Большая часть проектов будет воплощена в сфере обрабатывающей промышленности, что даст новый импульс развитию экономики республики, позволит создать тысячи дополнительных рабочих мест.

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