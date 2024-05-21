Фильм-биографию «Последний приговор» презентовали в Астане

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В Астане состоялась презентация фильма-биографии «Последний приговор», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Создание масштабной ленты — дело не одного дня. Впервые о съемках фильма казахстанская общественность узнала в ноябре 2022 года. Тогда режиссеры Ерген Токмурзин и Ерлан Нурмухамбетов сообщили о том, что их картина не ставит перед собой цели развернуть перед зрителями весь жизненный путь Ахмета Байтурсынулы.

Сверх-задачу своего детища создатели определили как творческое осмысление малоизвестных страниц биографии великого ученого и писателя-демократа. По замыслу режиссеров, с помощью такого приема Байтурсынулы предстал бы перед зрителями прежде всего как человек и незаурядная личность, тем самым рисовался бы его подлинный психологический портрет.

На закрытый показ фильма, созданного студией «Folklore media» по заказу Министерства культуры и информации и поддержке НАО "Государственный центр поддержки национального кино", пригласили создателей фильма и исполнителей главных ролей, депутатов Парламента, представителей государственных органов и СМИ. В холле кинотеатра были выставлены многочисленные, в том числе малоизвестные фотографии Ахмета Байтурсынулы в разные периоды его жизни.

С приветственной речью к собравшимся обратилась министр культуры и информации РК Аида Балаева.

«Необходимо сохранить память о выдающихся деятелях прошлого, стоявших у истоков духовного развития нашей страны. Кинематограф — один из лучших способов популяризации их наследия, донесения основных идей в доступной и понятной для зрителя форме. Хочется отметить волнующую проблематику картины, в частности, воплощенный в художественных образах призыв авторов не допустить повторения социальной трагедии массовых репрессий 30-х годов XX века», - отметила министр, поблагодарив создателей фильма за их кропотливый труд.

Играть роль выдающейся исторической личности всегда тяжело. И не только из-за колоссальной ответственности, ложащейся на плечи артиста. Вживаясь в образ, он неизбежно сталкивается с дилеммой, которую ставят перед ним необходимость воссоздать реальный облик столь же реального человека и стремление выразить свое собственное, субъективное отношение к нему. Без четкого понимания собственных чувств к персонажу создать яркий, колоритный и запоминающийся образ невозможно. Об этом говорил исполнитель главной роли, известный актер, заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды, назвавший возможность сыграть Ахмета Байтурсынулы уникальным шансом, особой страницей своей фильмографии.

Артист рассказал, что его герой переживает в картине восемь возрастов — начиная с 25 лет и заканчивая трагической кончиной, последним вздохом.

«У каждого из нас есть свой Ахмет Байтурсынулы, и поэтому зрители могут поспорить с предложенной мной трактовкой образа великого просветителя. Главное, что мне удалось показать на экране «своего Ахмета», для чего я внимательно изучил его основные труды, видя в них ключ к постижению личности», - заметил Азамат Сатыбалды.

Это и предопределило притягательность созданного артистом образа великого ученого. Зрители действительно смогли увидеть Ахмета Байтурсынулы не как отвлеченную фигуру истории, а как живого человека со своими чувствами и переживаниями, успехами и неудачами, победами и поражениями. Вместе с тем мы вправе говорить о том, что съемочной группе удалось на основе отдельно взятых фактов обрисовать весь жизненный путь Байтурсынулы и раскрыть основные противоречия эпохи, что позволяет считать картину масштабным историческим полотном.

Жену великого ученого Бадрисафу сыграла молодая актриса Дарья Александрова, известная зрителям по таким картинам, как «Нархоз», «Свадьба на троих» и других. Созданный ею образ несомненно можно отнести к творческим удачам актрисы, к раскрытию новых граней ее актерского таланта.

Изображая взаимоотношения Ахмета и Бадрисафы, создатели фильма доказывали ту истину, что горячая, искренняя любовь играет в жизни великого человека ничуть не меньшую роль, чем преданное служение высоким идеям. Категории любви и убежденности тесно переплетаются между собой, оказывая небывалое по силе воздействие на формирование характеров главных героев.

В съемках фильма также приняли участие известные артисты театра и кино — заслуженные деятели РК Еркебулан Дайыров и Даурен Сергазин, Айдар Наурызбаев, Александр Багрянцев и Ерлан Карибаев. Отметим и тот факт, что в массовке снимались не только профессиональные актеры, но и жители тех регионов, на территории которых проходили съемки.

Узнав о создании байопика, посвященного «Учителю нации», жители Алматы и Алматинской области, Семея, а также областей Абай и Жетысу с радостью приняли участие в массовых сценах.

В широкий прокат фильм «Последний приговор» выйдет 23 мая. Можно не сомневаться, что он полюбится зрителям и займет заслуженное место среди достижений современного отечественного кинематографа.