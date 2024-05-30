Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк

Звезда «Моей прекрасной няни» умерла сегодня в возрасте 53-х лет после продолжительной и тяжелой болезни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: muzhyazheny.ru

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении на ее странице во «ВКонтакте». О месте и времени прощания с актрисой объявят позднее.

Будущая актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать Валентина Заворотнюк была актрисой местного ТЮЗа, народной артисткой России. Отец Юрий Заворотнюк работал на телевидении. Заворотнюк с детства хотела играть на сцене. Однако сначала она пошла учиться на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, который бросила в конце 1980-х, чтобы получить актерское образование.

В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. За 10 лет работы она сыграла почти в 30 спектаклях.

Тогда же начал выходить сериал «Моя прекрасная няня», сделавший ее известной. В нем Заворотнюк сыграла главную роль няни Виктории Прутковской. Актриса после этого продолжила активно работать на телевидении, в том числе в качестве ведущей программ «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды» и др.

Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.