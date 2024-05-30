Чисто казахская история

Кадр из кинофильма

Набирающий популярность Шанхайский кинофестиваль входит в круг вторых МКФ. Первый, напомним, – это Берлин, Венеция и Канны. Второй – Локарно, Сан-Себастьян, Бусан и Шанхай.

В прошлом году наш фильм «Каш» (работа Айсултана Сеитова) участвовала в конкурс азиатских дебютов Шанхайского МКФ. В этом году картина из Казахстана стала одной из 14 картин, попавших в международный конкурс наряду с фильмами из Испании. Италии. Франции, Аргентины, Сингапура, Японии и самого Китая.

Фильм «Талак», по словам киноведа Гульнары Абикеевой, - важный кирпичик общей национальной памяти». Эта картина снята по мотивам рассказов Беймбета Малина – «Аже» (бабушка) и «Талак» (развод). Речь в ней идет о второй половине 20 годов прошлого столетия. В стране Советов началась коллективизация, традиционное казахское кочевье переживает последние дни. Всюду лозунги, громогласно заявляющие о победе социализма. Один из них – «Раскрепостим женщин Востока!». Однако название фильма «Талак» подразумевает не столько расторжение брачных уз, сколько лютое время, разрушающее многовековой жизненный уклад, ломающего волю и меняющее характер народа.