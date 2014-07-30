Фильм "Уроки истории" размещен на сайте Президента Казахстана

Документальный фильм "Уроки истории" теперь можно посмотреть онлайн на официальном сайте Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Телепроект агентства "Хабар" содержит уникальные и эксклюзивные подробности: что помешало преобразовать СССР в конфедерацию, кто из руководства страны был готов поддержать ГКЧП в 1991 году, сколько денег было в госказне, как формировали золотовалютный запас и почему в резиденции Президента не оказалось шампанского, чтобы отметить создание Вооруженных сил РК. Об этом ранее сообщало агентство КАЗИНФОРМ.

"Казахстан впервые стал свободным народом и живет в свободной стране. Его мыслями никто не манипулирует. Он делает то, что ему хочется, живет и работает там, где хочется: на государственной службе, в бизнесе. Он ездит и изучает то, что делается во всем мире. По-моему, уроки нашей истории заключаются в любви казахстанцев к своей стране, своей столице", – с таких слов Президента начинается фильм. Глава государства отметил, что казахстанцы помнят об ошибках прошлого и не повторяют их.

Автор сценария фильма – Тимур Мухамадеев, продюсер – Ольга Цой, режиссер-постановщик – Ирлан Сагинов.