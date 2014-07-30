Президент
Фильм "Уроки истории" размещен на сайте Президента Казахстана
Эльмира Киргеева

Документальный фильм "Уроки истории" теперь можно посмотреть онлайн на официальном сайте Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Телепроект агентства "Хабар" содержит уникальные и эксклюзивные подробности: что помешало преобразовать СССР в конфедерацию, кто из руководства страны был готов поддержать ГКЧП в 1991 году, сколько денег было в госказне, как формировали золотовалютный запас и почему в резиденции Президента не оказалось шампанского, чтобы отметить создание Вооруженных сил РК. Об этом ранее сообщало агентство КАЗИНФОРМ

"Казахстан впервые стал свободным народом и живет в свободной стране. Его мыслями никто не манипулирует. Он делает то, что ему хочется, живет и работает там, где хочется: на государственной службе, в бизнесе. Он ездит и изучает то, что делается во всем мире. По-моему, уроки нашей истории заключаются в любви казахстанцев к своей стране, своей столице", – с таких слов Президента начинается фильм. Глава государства отметил, что казахстанцы помнят об ошибках прошлого и не повторяют их.  

Автор сценария фильма – Тимур Мухамадеев, продюсер – Ольга Цой, режиссер-постановщик – Ирлан Сагинов.

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