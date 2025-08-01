Форум «SCO Youth Dialogue» прошел в рамках встречи молодых лидеров и талантов ШОС в ВКО

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В рамках встречи молодых лидеров и талантов ШОС в Восточно-Казахстанской области состоялся форум «SCO Youth Dialogue» , передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры и информации РК

Участие приняли председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров, заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев, советник Департамента по административно-правовым вопросам Секретариата ШОС г-н Цзяо Хуайсинь.

Программа форума состояла из двух панельных заседаний. Первое было посвящено вопросам молодежной политики, где обсудили передовые практики стран-участниц ШОС. В своем выступлении Кайрат Камбаров отметил вклад Казахстана в становление и развитие ШОС как авторитетной международной организации, подчеркнув, что взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества является важным приоритетом внешней политики Казахстана.

Ключевой темой второго заседания стала профилактика наркомании. Казахстанский опыт в этом направлении представил общественный фонд «Esbol Qory», который является частью региональной молодежной сети УНП ООН. Фонд презентовал информационную систему «MERGEN», которая анализирует онлайн-пространство на наличие вирусного наркотического контента и блокирует его. Благодаря этой системе на территории Казахстана было выявлено и заблокировано более 4000 интернет-ресурсов.

Напомним, в эти дни в ВКО проходит первая встреча молодых лидеров и талантов ШОС. Участие принимают делегаты государств-участников ШОС.

Инициатива реализована Министерством культуры и информации РК в продолжение договоренностей, заключенных на заседании Совета глав государств-членов ШОС, проведенного 4 июля 2024 года в Астане, где Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль объединения и совместных усилий в современных условиях.

#ШОС #ВКО #форум #встреча молодых лидеров

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