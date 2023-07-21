Футбол – это его жизнь!

Трудно писать в прошедшем времени, но его помыслы, его дела во имя великой игры всегда вызывали восхищение у многомиллион­ной аудитории болельщиков. Он сам когда-то был примером для подрастающего поколения, их кумиром. 11 сезонов выступал в составе главной команды респуб­лики – легендарном алматинском «Кайрате», который на протяжении многих лет выводил на поле с капитанской повязкой.

На его счету 225 матчей в Высшей лиге советского футбола. Это пятый показатель среди футболистов «Кайрата» всех времен. Выступал на позиции центрального защитника. Является автором семи голов. Кто-то может сказать, что это маловато. Но кто играл на позиции защитника в те годы, знают, что от них и не требовали голов. От них требовали надежно сыграть в обороне. Но Сеильда Байшаков преуспел и в этом деле. Когда в одном из сезонов после ничейных результатов пробивали одиннадцатиметровые удары, он стал штатным пенальтистом. И ни разу не промахнулся. А некоторые из результативных ударов воспитанника жамбылского футбола принесли очки в копилку дружины. Например, его первый гол в Высшей лиге (1972 г.) состоялся в ворота «армейцев» из Ростова-на-Дону. Сенька, как звали его в команде, можно сказать, спас свой коллектив от поражения, забив мяч на 88-й минуте встречи. Матч завершился вничью – 1:1.

В его памяти немало знаменательных поединков. Вспомним победу над румынским «Рапидом» осенью 1971 года. Тогда вместе с товарищами он выиграл Кубок Международного союза железнодорожников. В том же сезоне признавался в СССР лучшим молодым игроком. Призывался в сборные команды Советского Союза вначале в молодежную, а потом и в национальную. Сыграл два матча в официальных встречах за главную дружины страны. Правда, сборная СССР те встречи проиграла сборным Венгрии (1:2) и Греции (0:1). Спустя много лет, вспоминая эти игры, Байшаков говорил: «Играли с чистого листа. Состав был не до конца наигран. Один поединок я играл в паре с Шота Хинчигашвили, другую с Олегом Долматовым».

После завершения спортивной карьеры трудился в родном коллективе на разных должностях. Затем работал старшим тренером РШВСМ, возглавлял команду «Ак Канат» (Узынагаш). С 2007 года трудился в республиканской федерации. Прошел все ступени – от чиновника, отвечающего за детский футбол, до руководителя федерации. В последние годы был ответственным за ветеранское движение. И мы всегда встречались на этих мероприятиях.

Сеильда Икрамович восхищал журналистов своей компетент­ностью и скромностью. Когда ему присвоили звание лучшего футболиста ХХ века нашей страны, он сказал: «Спасибо, конечно, за такую оценку моего труда. Но это не только моя заслуга. Это заслуга всех кайратовцев, которые своей игрой подняли престиж нашей республики. Можно присвоить это звание любому игроку»… И он первым назвал имя своего учителя и друга Тимура Санжаровича Сегизбаева. Помню, выступая на траурном митинге, посвященном этому великому сыну казахского народа, Байшаков проронил такие крылатые фразы: «Тимур Санжарович – ум, честь и совесть казахстанского футбола». Это говорит о многом. В первую очередь об уважении к своим партнерам, тренерам и единомышленникам. Они отвечали ему взаимностью.

Вообще нет, наверное, на постсоветском пространстве футболистов поколения 70–80-х годов, которые бы не уважали Сеильду за его преданность игре номер один, за порядочность и мастерство. Однажды приехавший к нам в гости острый нападающий тбилисского «Динамо» Владимир Гуцаев сказал журналистам: «Больше всего мне запомнился центральный защитник «Кайрата» Байшаков. Он играл против меня, причем очень корректно, и я ничего не смог сделать».

Вначале двухтысячных годов группа журналистов брала интервью и у земляка Сеильды Икрамовича Виктора Каткова, который тоже играл в «Кайрате», но в тот период работал наставником армейской команды. До сих пор помню его фразу: «Мы – джамбульцы. И наши сердца бьются в унисон».

Действительно, из Тараза вы­шло немало именитых игроков, выступавших за «Кайрат» в разные годы. Среди них он назвал имена Евгения Кузнецова, Ваита Талгаева, Антона Шоха, Евгения Яровенко, Вахида Масудова и, конечно же, Байшаковых. Он имел в виду дядю Сеильды – Сейтжана, из первого состава алматинской команды. Партнер по команде и мэтр казахстанского футбола Сергей Прокопьевич Квочкин отмечал его как самого талант­ливого игрока той эпохи. Лет 15 назад мне посчастливилось взять интервью у «спящего льва», так называли одноклубники Сейт­жана. Он всегда «просыпался», когда команда проигрывала. В тот день за дастарханом в родном Таразе Сеильда сказал: «Если бы не пример моего дяди, то вряд ли бы я заиграл на высоком уровне». И в этом была доля правды. Пример дяди, который обращался с мячом словно кудес­ник, вдохновлял парня на большие подвиги на поле. Уже тогда он знал, что свяжет свою судьбу именно с игрой миллионов. После завершения карьеры стал идейным вдохновителем футбола в республике. И до последнего им оставался.

Не прошло и месяца, как Икрамович «протрубил» сбор материалов для музея, который наметили открыть в федерации. Обзвонил всех, кто может помочь. Но, видимо, не судьба. Не суждено ему увидеть этот музей. Но мы верим, что обязательно в нем найдется уголок, который расскажет будущим поколениям о великом футболисте ХХ века Сеильде Икрамовиче Байшакове – человеке-легенде, о настоящем патриоте своей Родины.