Футбол и хоккей: победы радуют

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Прошедший четверг принес немало радости поклонникам футбольного клуба «Астана» и хоккейной команды «Барыс», которые одержали красивые победы в двух международных турнирах.

фото ФК «Астана»

Прежде всего впечатлила «Астана», представляющая Казахстан в Лиге конференций УЕФА. Она выдала невероятный матч, разгромив в Алматы (в этом городе временно выступает семикратный чемпион страны) румынский «Корвинул» со счетом 6:1

Первый тайм был завершен довольно скромно – со счетом 1:0 – благодаря голу на 13-й минуте нашего нигерийского нападающего Джеффри Чинеду. А потому все основные события пришлись на вторую половину матча.

На 57-й минуте ветеран и капитан казахстанской команды хорват Марин Томасов удвоил преимущество «Астаны». На 68-й все тот же быстрый Чинеду оформил дубль и довел счет до крупного – 3:0. Дальше инициативу в свои руки (вернее, ноги) взял албанец Назми Грипши, который на 73-й минуте забил четвертый гол в ворота румынского клуба. А на 76-й в составе астанинцев дубль оформил и Марин Томасов. Немного расслабившись, мы получили ответный гол на 78-й от защитника «Корвинула» Михая Велисара, но спустя несколько минут (на 84-й) окончательную точку в поединке точным ударом поставил игрок сборной Казахстана Эльхан Астанов – 6:1.

По сумме двух встреч «Астана» одержала итоговую победу со счетом 8:2 (в Румынии мы также победили, но более скромно – со счетом 2:1) и пробилась в раунде плей-офф турнира, где сыграет с победителем пары «Сент Миррен» (Шотландия) – «Бранн» (Норвегия).

Вечером того же дня, но уже в Астане стартовал и традиционный международный хоккейный турнир Кубок Президента Казахстана, где участвуют три команды из КХЛ и наша национальная сборная, которая готовится к олимпийскому отборочному турниру на зимние Игры-2026 в Италии.

Сразу же скажем, что сборная Казахстана преподнесла неприятный сюрприз, крупно проиграв тольяттинской «Ладе» со счетом 1:7. Здесь дело, скорее всего, в том, что наша команда была соб­рана несколько наспех и еще не успела сыграться. Единственный гол в составе казахстанцев провел капитан команды Роман Старченко.

А вот кто порадовал волевой победой, так это «Барыс», который, уступая по ходу встречи со счетом 0:1 хабаровскому «Амуру», все же смог собраться и в итоге одержать волевую победу со счетом 2:1. Забитыми шайбами отличились новички нашей команды – россиянин Дамир Жафяров и американец Уилл Бутчер. Здесь неплохо проявили себя не только новые легионеры, но и молодые казахстанские игроки, заменившие своих более старших товарищей, которые сейчас заявлены за национальную сборную.

#Спорт #футбол #хоккей

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