Гармония музыки и танца

Культура
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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Масштабным гала-концертом завершился форум работников культуры

фото Игоря Бургандинова

В программу концерта вошли яркие образцы мировой и национальной классики, произведения современного музыкального искусства и красочные танцевальные номера, художественное своеобразие которых блес­тяще раскрылось благодаря новаторским композиционным и сценографическим решениям. Так, лауреат международных конкурсов Ибрагим Амин чувственно и проникновенно исполнил знаменитую песню Абая «Көзімнің қарасы», по праву занимающую особое место в богатом культурном наследии казахского народа. Певцу удалось передать особый лиризм и внутреннюю музыкальность стихов великого поэ­та и согреть сердца зрителей теплом тех страстных чувств, которыми проникнута каждая строчка песни.

Хорошо запомнилась гос­тям вечера и хореографичес­кая постановка «Ұлы Дала», представленная отличником культуры Бауыржаном Бекмуханбетом, лауреатом международных конкурсов Жанту Дадабаевым, а также артистами ансамблей BIRLIK и «Астана сазы». Отвечая своему названию, яркий номер восхитил зрителей масштабностью и насыщенностью национального колорита, профессионализмом и артистизмом исполнителей.

Свое мастерство слушателям продемонстрировал известный музыкант Темирлан Бейсенбай, выступающий под сценичес­ким именем Ratovich. Народный артист Казахстана Алишер Каримов спел эстрадную пес­ню «Келемін саған» – одно из наиболее популярных произведений в его репертуаре. Тонкой, воздушной гармонии музыки и танца добились лауреат международных конкурсов Меруерт Бахыт и артисты балета ансамб­ля «Гүлдер», представившие публике кюй «Хафиз».

Гала-концерт стал ярким свидетельством той высокой роли, которую искусство играет в жизни современного общества. Выступления талантливых артистов подчеркнули непреходящее значение духовных ценностей, воплотившихся в творческом богатстве национальной культуры.

#концерт #форум #работники культуры

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