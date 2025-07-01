Отечественная сфера газовой отрасли сегодня представляет собой полнофункциональную экосистему, охватывающую все звенья производственной цепочки – от геологоразведки и добычи до транспортировки, переработки и распределения голубого топлива. Управление стратегическими газовыми запасами и развитие крупнейших газопроводов республики позволяют отрасли не только обеспечивать свои внутренние потребности, но и вносить весомый вклад в устойчивое развитие национальной экономики. При этом продолжается газификация населенных пунктов, осуществляется программа поддержки уязвимых категорий граждан, практическое воплощение находят инициативы по дальнейшему развитию человеческого капитала.

К примеру, поэтапно реализуется газификация Астаны и Акмолинской области, охватывающая десятки тысяч абонентов. В столице завершены первая и вторая очереди газификации, переведены на газ ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, к сети подключено свыше 13,5 тыс. абонентов. До конца 2026 года планируется охватить газоснабжением еще 14 населенных пунктов в области и город Косшы, что даст возможность дополнительно обеспечить природным газом до 41 тыс. абонентов.

В настоящее время прорабатывается вопрос газификации северо-восточных регионов Казахстана – как самостоятельно, так и с привлечением зарубежных партнеров. При этом за прошедшие три года QazaqGaz субсидировал внутренние цены на газ на сумму 531 млрд тенге, продолжая обеспечивать стабильное снабжение при сохранении низкой стоимости голубого топлива для потребителей.

Люди – главная ценность

Согласно указу Главы государства, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Производственники решают соответствующие задачи, и газовики в этом вопросе – не исключение. Ведется поэтапная работа по созданию более комфортной производственной среды, проводится текущий и капитальный ремонт в зданиях и на объектах компании согласно IR-скринингу.

Кроме того, запущена программа «Пул лидеров QazaqGaz» – инициатива по развитию сотрудников, готовых к профессиональному росту и решению лидерских задач.

Проект охватывает представителей рабочих профессий, инженерно-технического персонала и управленцев, предоставляя им возможности для обучения, карьерное сопровождение и участие в ключевых проектах. Формируется сильный кадровый резерв для решения стратегических задач компании.

Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Үздік маман». Эта инициатива направлена на развитие кадрового потенциала и укрепление профессиональных стандартов в отрасли.

Основными целями конкурса обозначены обмен опытом между специалистами, мотивация к постоянному профессиональному самосовершенствованию, а также повышение престижа рабочих профессий, играющих фундаментальную роль в устойчивом развитии газовой отрасли.

Расширение ресурсов газовой отрасли

– Сфера газовой отрасли окрепла. Благодаря поддержке Главы государства, Правительства, АО «ФНБ «Самрук Қазына» и системной работе компании QazaqGaz осуществлен ряд стратегических задач, – сообщил глава газового флагмана Санжар Жаркешов. – В нацкомпании осуществляется системный подход к геологоразведке. За последние три года подписано пять соглашений с международными и отечественными партнерами, в том числе – с Chevron, «КазАзот» и КОР. Открыты залежи газа на участке Малдыбай и месторождении Анабай в Жамбылской области. Заключены соглашения о финансировании по участкам «Северный-2» и «Аккудук» в Актюбинской и Мангистауской областях.

Кроме того, в рамках визита Председателя КНР в Казахстан подписано стратегическое соглашение между QazaqGaz и CNPC в области геологоразведки. Соглашение послужит основой для проведения совместных геологоразведочных работ на участке «Северный-1» на условиях 100% carry-финансирования со стороны партнера.

Участок «Северный-1» рассматривается как один из перспективных для разведки запасов газа в Казахстане. Carry-механизм финансирования, при котором китайская сторона берет на себя все расходы на начальных этапах проекта, снижает риски для казахстанской компании.

Подписана серия стратегических соглашений с ведущими китайскими компаниями, включая Shandong Energy Group, для строительства углехимического завода стоимостью до 2 млрд долларов с годовой переработкой до 2 млрд кубометров газа и сниженной углеродной нагрузкой. Достигнуты договоренности о технологическом партнерстве с Sinopec Guangzhou Engineering и CNCECI в сфере глубокой переработки угля и внедрения передовых решений в газовой отрасли. Дополнительно заключено финансовое соглашение с China Construction Bank о кредитной линии на инвестиционные проекты по транспортировке, переработке и экспорту газа.

В рамках исполнения поручения Главы государства по стимулированию геологоразведочных проектов и привлечению инвестиций в газовую отрасль между Министерством энергетики РК и АО «НК «QazaqGaz» совместно со стратегическими партнерами заключены очередные два контракта на недропользование по углеводородам. Среди них – АО «Нефтяная компания «КОР» и АО «КазАзот» по участкам «Северный-2» в Мангистауской области и «Аккудук» в Актюбинской области соответственно.

Ожидается, что успешное завершение проектов послужит импульсом к развитию инфраструктуры регионов, создаст новые рабочие места и внесет значительный вклад в устойчивое развитие отечественного сырьевого сектора страны.

Мегапроекты в сферах транзита и переработки

В 2024–2025 годах были завершены и начаты масштабные проекты на сумму свыше 700 млрд тенге без привлечения государственных средств, охватывающие как внутренние, так и международные направления. Одним из важных достижений стало увеличение объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан, что усилило роль страны как ключевого звена в региональной энергетической логистике.

Закончено сооружение линейной части газопровода Талдыкорган – Ушарал, благодаря которому еще 66 населенных пунктов области Жетысу будут обеспечены газом. Полная сдача объекта ожидается на год и два месяца раньше намеченных сроков. Завершено строительство лупинга Макат – Северный Кавказ, что увеличило пропускную способность существующих систем.

Проложена вторая нитка газопровода Бейнеу – Жанаозен, обеспечивающая устойчивую подачу топлива на юг республики. Построена внешняя газовая инфраструктура для Алматинского энергокомплекса. В проект вошли: перемычка ТИР-04, две автоматизированные газораспределительные станции (АГРС) на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, две нитки магистрального газопровода АБТ.

Полностью осуществлена газификация местности Сарша и курортной зоны «Теплый пляж», что улучшило условия жизни и развитие туризма в регионе. Начато строительство завода по перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа на месторождении Кашаган, это предприятие усилит газоперерабатывающие мощности страны.

При участии турецкого инвестора ESTA запущен один из крупнейших в химической промышленности Казахстана проектов по сооружению карбамидного завода стоимостью 1,35 млрд долларов.

Эти проекты демонстрируют системный подход к развитию газовой отрасли – от укрепления экспортных маршрутов и модернизации внутренних сетей до повышения инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов.

– Если раньше газовая отрасль находилась в тени нефтяных проектов, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Газ приобретает стратегическое значение: растут инвестиции, внедряются современные технологии, усиливается внимание к качеству и безопасности. Особенно важно, что труд газовиков получает заслуженное признание как неотъемлемый вклад в развитие экономики страны, – считает ветеран газовой отрасли Анатолы Тегисбаев.

Цифровая трансформация

В газовой отрасли внедряются цифровые решения по всем направлениям. Среди новых проектов – цифровой учет газа и возможность получения технических условий онлайн. Эти инициативы направлены на повышение прозрачности, эффективности и качества обслуживания.

Кроме того, масштабируется проект «Социальный кошелек», предоставляющий субсидии на газ для социально уязвимых категорий граждан. По данным QazaqGaz, общая сумма предусматриваемых скидок может превысить 100 млн тенге. 37% получателей адресной социальной помощи и жилищных пособий воспользовались этой мерой поддержки.

При этом важно учитывать технологические вызовы. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта ожидается экспоненциальный рост глобального энергопотребления.

С учетом прогнозируемого снижения доли угля и роста роли газа в структуре энергетической генерации именно газ становится ключевым топливом для обеспечения стабильной работы дата центров и ИИ-сервисов. Таким образом, развитие газовой инфраструктуры – необходимое условие для технологического прорыва.

– QazaqGaz – уже не просто национальный оператор, а стратегическая компания с полным циклом от добычи до газовой конфорки. Мы усиливаем инфраструктуру, развиваем международное партнерство, инвестируем в кадры и технологии. В свете подготовки к выходу на IPO акцент сделан на прозрачность и эффективность процессов. Компания обеспечивает устойчивый рост и вносит значимый вклад в экономику страны, – поясняет член совета директоров QazaqGaz Омархан Оксикбаев.

За последние три года QazaqGaz запустил ряд транснациональных проектов, что существенно укрепило инвестиционную привлекательность компании. Эти инициативы осуществляются в рамках исполнения поручения Президента о подготовке национальных компаний к выходу на IPO. QazaqGaz планомерно претворяет в жизнь стратегию по раскрытию газового потенциала Казахстана.