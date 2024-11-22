Газ пришел в аулы Кокарал и Енбекши

Проект по газификации реализован по заказу отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района. На его реализацию затрачено 140,3 млн тенге. За это время подрядная организация проложила 8,1 км труб. Строительство газопровода и ШРП начали в 2021 году.

В регионе в прошлом году более 111 тыс. человек получили доступ к природному газу, что является самым высоким показателем в стране. Каждый третий газифицированный населенный пункт находится в Туркестанской области. Природным газом обеспечены 510 населенных пунктов, что составляет 63% от общего числа. В этом году 47 населенных пунктов получат доступ к системе централизованного газоснабжения. В итоге 1,8 млн человек, или 84,9% населения области, смогут пользоваться газом.