Газ пришел в аулы Кокарал и Енбекши Свежий выпуск 22 ноября 2024 г. 0:00 56 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Вчера долгожданное событие отметили жители сел Кокарал и Енбекши Ордабасинского района. В дома селян начали подавать природный газ. Теперь почти полторы тысячи человек смогут жить в комфорте и тепле. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Проект по газификации реализован по заказу отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района. На его реализацию затрачено 140,3 млн тенге. За это время подрядная организация проложила 8,1 км труб. Строительство газопровода и ШРП начали в 2021 году. В регионе в прошлом году более 111 тыс. человек получили доступ к природному газу, что является самым высоким показателем в стране. Каждый третий газифицированный населенный пункт находится в Туркестанской области. Природным газом обеспечены 510 населенных пунктов, что составляет 63% от общего числа. В этом году 47 населенных пунктов получат доступ к системе централизованного газоснабжения. В итоге 1,8 млн человек, или 84,9% населения области, смогут пользоваться газом. #село #газ #газификация #Енбекши #Кокарал