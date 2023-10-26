Где и как уничтожают изъятые наркотики, показало МВД (видео)

Скриншот с видео: polisia.kz

Ежегодно в Казахстане полиция выявляет более 30 тонн наркотиков. В основном это конопля, собранная или культивированная в южных регионах страны. Изымается также около 450 кг синтетических наркотиков. Что с ними происходит после изъятия из незаконного оборота, рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Хаджи-Гали Имажанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



"Изъятые наркотики сразу же направляются на экспертизу. Для этого от каждой их партии отбирается образец, равный особо крупному размеру этого наркотика. Он приобщается к уголовному делу и сдается в камеру вещественных доказательств. Оставшиеся наркотики уничтожаются комиссионно с участием сотрудников полиции, прокуратуры и органов здравоохранения с обязательной фото- и видеофиксацией. После вступления в силу приговора суда уничтожаются и образцы наркотиков, проходящие по делу в качестве доказательств", – пояснил Имажанов.



По словам спикера, уничтожают наркотики в специально оборудованных печах. Оставшаяся зола подвергается химической обработке, что позволяет полностью их уничтожить.

Видео МВД РК

"До уничтожения полиция усиленно охраняет изъятые наркотики. Это особо актуально при ликвидации посевов культивированной конопли, когда вес наркосодержащих растений по одному факту может достигать 7 тонн, и такие объемы наркотиков хранить в камере вещественных доказательств становится невозможным", – отметил начальник департамента.



Например, в сентябре в Павлодарской области наркоборцы изъяли более 60 кг афганского героина – это рекордная партия на внутреннем "черном рынке" страны за последние годы. Ее стоимость составила более 915 млн тенге. Учитывая эти риски, полицейские с момента задержания преступников и изъятия героина организовали охрану с привлечением бойцов специального назначения. К месту уничтожения наркотики также перевозились под усиленной военизированной охраной.

Как заметили в ведомстве, сейчас актуальной становится утилизация прекурсоров, которые изымаются в подпольных производствах синтетических наркотиков. Только за 9 месяцев этого года изъято более 79 тонн химикатов, используемых в производстве наркотиков.

В МВД добавили, что в первом полугодии 2024 года будут выработаны алгоритмы безвозмездной передачи промышленным субъектам прекусоров, ядовитых веществ и другой химической продукции, изъятой в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, в том числе для их безопасной утилизации.

