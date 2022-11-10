Генплан Конаева обещают презентовать горожанам в декабре

Разработкой генерального плана города Конаева сейчас занимается компания «Урбостиль». Новый документ на суд горожан вынесут в конце декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

В министерстве напомнили, что поручение разработать новый генплан дал президент РК в ходе посещения Алматинской области.

«Разработка генерального плана Конаева в настоящий момент ведется компанией «Урбостиль», которая обязана закончить работы к 20 декабря 2022 года. Затем, в соответствии с законодательством, акимат области организует обсуждение проектных решений с жителями города.

Также ведется разработка концепции специальных экономических зон. После завершения работ МИИР РК в установленном законодательством порядке приступит к проработке вопроса создания СЭЗ (экспертный совет, РБК, согласование проекта ППРК)», - рассказали в МИИР.

Представители министерства отметили, что в Алматинской области уже предусмотрен механизм решения жилищных вопросов. В частности, молодые специалисты могут приобрести жилье в рамках региональной программы «Алатау жастары».