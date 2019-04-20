Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Узбекистана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, сообщает Kazpravda.kz.
Как проинформировали в Акорде, Глава государства выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате автокатастрофы в Жамбылской области.
«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.
Напомним, сегодня, 20 апреля, около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое.
«Среди 11 погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 8 граждан Казахстана и 3 – Узбекистана. В числе пострадавших, доставленных в больницы – казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана», - проинформировали в МВД РК.