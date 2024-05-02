Токаев поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов

Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева и заслушал отчет об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Так, по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. Как сообщил Мади Такиев, в результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.

Главе государства также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.

Кроме того, президенту рассказали о нововведениях в налоговом администрировании. По словам министра, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.

Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок. По его словам, проект нового Закона «О государственных закупках» предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.

По итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.