Токаев принял участие в церемонии открытия авиабазы Нацгвардии

Президент, Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиаподдержку подразделений Нацгвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших

Фото: пресс-служба президента РК

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана – надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.

"Открытие авиационной базы – важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей нашей армии. Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно отметил, что во время беспрецедентных паводков в стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.

"Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на то, что в рядах армии РК служат настоящие профессионалы своего дела. Он напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах.

Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене.

"Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании Национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что военнослужащие продолжают славный путь храбрых батыров и мудрых предков, и пожелал им успехов в службе на благо Родины.

В ходе мероприятия главе государства продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы. Как доложил заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших, отметили в Акорде.

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