Токаев поздравил православных с Пасхой

Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, отметил глава государства, передает Kazpravda.kz

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«Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пасхальные традиции, продолжил президент, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.