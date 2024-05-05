Токаев поздравил православных с Пасхой

Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, отметил глава государства, передает Kazpravda.kz
«Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Пасхальные традиции, продолжил президент, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.
«Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность. Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана. Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!» - говорится в поздравлении главы государства.