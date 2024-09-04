Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применение технологий ИИ

Международное сотрудничество , Технологии
38
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он также дал положительную оценку проводимой в Казахстане работе по развитию ИИ

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В Астане состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Продвижение социальной справедливости в эпоху экономики знаний и искусственного интеллекта», приуроченная к 20-летию Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения РК (РНИИОТ), где отечественные и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасного труда и применения цифровых технологий в данной сфере? сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В своей речи генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо поздравил Казахстан с присоединением к Глобальной коалиции за социальную справедливость.

«Коалиция является важной инициативой. Это позволит вам поделиться опытом и передовой практикой вашей страны в построении будущего с социальной справедливостью, в том числе посредством развития экономики, основанной на знаниях и ИИ. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами в этом вопросе», – сказал Унгбо.

Он также дал положительную оценку проводимой в Казахстане работе по развитию ИИ.

«Под руководством президента Токаева Казахстан приступил к развитию ИИ. Вы рассматриваете это как возможность для инклюзивного и устойчивого развития и шанс позиционировать Казахстан как один из ключевых цифровых центров в Евразии. Недавно принятая вами Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы направлена на поддержку широкого использования технологий ИИ в правительстве и экономике. Эта стратегия уже принесла конкретные результаты, продемонстрировав значительный прогресс в области финансовых технологий и электронного правительства», – отметил Жильбер Унгбо.

Глава МОТ озвучил ряд рекомендаций по переходу на широкое применение технологий ИИ.

«Во-первых, нам нужно определить правильные, востребованные навыки. Это потребует увеличения инвестиций в обучение взрослых, а также конкретной, проактивной политики на рынке труда, чтобы гарантировать, что преимущества этих изменений будут распределены поровну.

Во-вторых, нам необходимо защитить работников от любых негативных последствий цифровой революции. Рабочие места, связанные с ИИ, должны соответствовать стандартам достойного труда. И работники, и работодатели должны участвовать в разработке и внедрении технологий ИИ. Здесь я хотел бы подчеркнуть важнейшую роль социального диалога.

В-третьих, мы должны гарантировать, что этот переход будет руководствоваться принципами социальной справедливости. Например, что рост производительности будет распределяться поровну, и что развивающиеся страны получат поддержку для максимального использования преимуществ технологий», – подчеркнул Жильбер Унгбо.

В завершение своего выступления он дал положительную оценку деятельности РНИИОТ.

«Позвольте мне отметить работу вашего Научно-исследовательского института охраны труда, который отмечает свое 20-летие. Институт провел важную исследовательскую работу по всему Казахстану и установил ценные международные партнерства. Разработанная им Концепция безопасного труда на 2024–2030 годы полностью увязана с текущим сотрудничеством с МОТ по обеспечению более безопасного труда в Казахстане, в том числе в горнодобывающей промышленности. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития этой работы», – заключил гендиректор МОТ.

#развитие #ИИ #рекомендации #МОТ #Жильбер Унгбо

Популярное

Все
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
В Приаралье определили победителей конкурса «Мерейлі отбасы»
Не только вылечить, но и поставить на ноги
«Караван Единства» из Приаралья отправился в Астану
Система ОСМС должна быть прозрачной
И я теперь тоже моряк!
Жить по средствам и развивать критическое мышление
Пора запускать механизмы рачительности
Фермерам требуются не субсидии, а кредиты
Налоговый кодекс и цифровизация администрирования
Людям труда нужны мотивация и поддержка
В приоритете – ответственность каждого
Необходимо упредить дефицит электроэнергии
В Кокшетау откроется первый в области детский сад для детей с инклюзией
Четыре комфортных очага знаний распахнули двери для школяров
Восемь новых объектов здравоохранения введут в Каратальском районе
Граница между иллюзией и реальностью
Мемуары англичанина Эдварда Нельсона Фелла перевели на казахский и русский языки
Степные аргамаки вдохновляют художников
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Казахская тазы станет брендом страны
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

BMW выпустит меняющие цвет автомобили
Послу Армении вручили госнаграду «Достық» II степени
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и…
Бектенов обозначил ряд задач в части развития искусственног…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]