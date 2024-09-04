Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применение технологий ИИ

Он также дал положительную оценку проводимой в Казахстане работе по развитию ИИ

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В Астане состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Продвижение социальной справедливости в эпоху экономики знаний и искусственного интеллекта», приуроченная к 20-летию Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения РК (РНИИОТ), где отечественные и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасного труда и применения цифровых технологий в данной сфере? сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

В своей речи генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо поздравил Казахстан с присоединением к Глобальной коалиции за социальную справедливость.

«Коалиция является важной инициативой. Это позволит вам поделиться опытом и передовой практикой вашей страны в построении будущего с социальной справедливостью, в том числе посредством развития экономики, основанной на знаниях и ИИ. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами в этом вопросе», – сказал Унгбо.

Он также дал положительную оценку проводимой в Казахстане работе по развитию ИИ.

«Под руководством президента Токаева Казахстан приступил к развитию ИИ. Вы рассматриваете это как возможность для инклюзивного и устойчивого развития и шанс позиционировать Казахстан как один из ключевых цифровых центров в Евразии. Недавно принятая вами Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы направлена на поддержку широкого использования технологий ИИ в правительстве и экономике. Эта стратегия уже принесла конкретные результаты, продемонстрировав значительный прогресс в области финансовых технологий и электронного правительства», – отметил Жильбер Унгбо.

Глава МОТ озвучил ряд рекомендаций по переходу на широкое применение технологий ИИ.

«Во-первых, нам нужно определить правильные, востребованные навыки. Это потребует увеличения инвестиций в обучение взрослых, а также конкретной, проактивной политики на рынке труда, чтобы гарантировать, что преимущества этих изменений будут распределены поровну. Во-вторых, нам необходимо защитить работников от любых негативных последствий цифровой революции. Рабочие места, связанные с ИИ, должны соответствовать стандартам достойного труда. И работники, и работодатели должны участвовать в разработке и внедрении технологий ИИ. Здесь я хотел бы подчеркнуть важнейшую роль социального диалога. В-третьих, мы должны гарантировать, что этот переход будет руководствоваться принципами социальной справедливости. Например, что рост производительности будет распределяться поровну, и что развивающиеся страны получат поддержку для максимального использования преимуществ технологий», – подчеркнул Жильбер Унгбо.

В завершение своего выступления он дал положительную оценку деятельности РНИИОТ.