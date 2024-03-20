Глава МВД прокомментировал слухи об особых условиях содержания под стражей Бишимбаева

Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал слухи о якобы особых условиях содержания под стражей Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Конечно, особых условий ни у кого нет. Все содержатся согласно законодательству», - сказал Саденов.

Журналисты поинтересовались, в одиночной ли камере содержится Бишимбаев и влияет ли на его содержание благополучное финансовое положение семьи.  

«Со всеми. У нас камерный тип содержания. Люди находятся там, у нас разные камеры. Опровергаю разговоры о том, что финансовое положение влияет на его содержание. Содержится в общей камере, рядом сокамерники, согласно законодательству. Никаких привилегий, поверьте мне, я контролирую это все. Никаких привилегий нет», - заверил глава МВД.

Ранее заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев высказался о рисках подкупа присяжных по делу Куандыка Бишимбаева.

#МВД #условия #камера #стража #Бишимбаев

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