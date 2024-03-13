Возможен ли подкуп присяжных по делу Бишимбаева – Генпрокуратура
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О рисках подкупа присяжных по делу Куандыка Бишимбаева высказался заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
– Если присяжный был заинтересован, то за это есть соответствующая ответственность. Если такие факты выявятся, то коллегию присяжных могут распустить, – сказал замгенпрокурора, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.
Как сообщалось ранее, суд удовлетворил ходатайство экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева о рассмотрении дела с участием присяжных. Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта. Подсудимый не признает свою вину.
Убийство гражданской супруги Бишимбаева Салтанат Нукеновой вызвало большой резонанс в обществе.