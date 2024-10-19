Глава МВД провел оперативное совещание с руководящим составом ДП Алматинской области

Ержан Саденов отдельно заслушал следственно-оперативную группу о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Талгарском районе, передает Kazpravda.kz

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Министр внутренних дел провел оперативное совещание с руководящим составом департамента полиции Алматинской области по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года, сообщает Polisia.kz.

Министр внутренних дел Ержан Саденов представил личному составу вновь назначенного руководителя ДП. По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником областного департамента полиции назначен Мейрам Абикеев.

Ранее он был заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.

Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей: – первый заместитель начальника ДП Серик Шалхаров – начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов – начальник управления по противодействию экстремизму ДП Улан Байтаков – начальник управления криминальной полиции ДП Руслан Смагулов – начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

По итогам оперативного совещания министром даны конкретные поручения по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в регионе.

Глава МВД отдельно заслушал следственно-оперативную группу о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Талгарском районе. По итогам даны конкретные поручения.

Первый заместитель акима области Нурлан Абдрахим, председатель общественного совета Ескелды Касымов и председатель совета ветеранов Жумагали Буембаев, в свою очередь, отметили, что хорошо знакомы и высоко оценивают профессионализм Мейрама Абикеева и выразили признательность главе МВД за назначение его на должность.