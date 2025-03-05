Глава МВД высказался о смерти полицейского, погибшего при исполнении

Фото: ДП Туркестанской области

По данным Департамента полиции Туркестанской области, 5 марта на трассе Жибек жолы-Жетысай при исполнении служебного долга трагически погиб инспектор патрульной полиции Канат Габитов.

Он преследовал нарушителя, угрожающего движением другим участникам дорожного движения. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Глава МВД Ержан Саденов высказал слова соболезнования и пообещал оказать необходимую поддержку семье погибшего.