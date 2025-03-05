Глава МВД высказался о смерти полицейского, погибшего при исполнении

Ержан Саденов высказал слова соболезнования и пообещал оказать необходимую поддержку семье погибшего, сообщает Kazpravda.kz
По данным Департамента полиции Туркестанской области, 5 марта на трассе Жибек жолы-Жетысай при исполнении служебного долга трагически погиб инспектор патрульной полиции Канат Габитов.
Он преследовал нарушителя, угрожающего движением другим участникам дорожного движения. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Глава МВД Ержан Саденов высказал слова соболезнования и пообещал оказать необходимую поддержку семье погибшего.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова, инспектора патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области, трагически погибшего при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.
Министерство внутренних дел окажет необходимую поддержку семье погибшего», - написал он на своей странице в Facebook.