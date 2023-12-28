Главу фонда "НеМолчиKZ" Дину Тансари МВД объявило в розыск

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуются 6 уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой МВД РК.

Фото: пресс-служба КПСиСУ ГП РК

По информации ведомства, досудебное расследование установило, что Смаилова, являясь руководителем фонда "НеМолчиKZ", позиционирует себя общественным деятелем, правозащитником и борцом с насилием в отношении женщин и детей. Свою деятельность широко освещает в социальных сетях. Однако многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены ее ложными постами.

Как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда "НеМолчиKZ" писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своем субъективном мнении. С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, наряду с распространением ложной информации, на своих страницах в соцсетях объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия.

"В рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле текущего года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей и недоверием к опровержениям полиции. Утверждала, что все-таки попытка суицида была и девушка находится в больнице. Однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денег для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением", – рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов.

Еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денег якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия.

"В данном случае Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку Каspi своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но согласно банковским сведениям за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге. Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании Закона "О некоммерческих организациях", которым регулируется финансовая деятельность фонда, деньги от перечислений получала на личную карточку своего супруга. Более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом. С учетом добытых доказательств органом следствия деяния Смаиловой заочно квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса и 27 декабря она объявлена в розыск. Досудебное расследование продолжается", – дополнил Самат Аисов.

 

#розыск #МВД #фонд #Тансари #НеМолчиKZ

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