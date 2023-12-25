Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана

Lifestyle
129
Кунапия Гульмира
корреспондент

Поводом для поздравления стал переход сайгака из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке, о чем ранее сообщали в Минэкологии РК

Фото: ria.ru

На своей странице в Instagram звезда Голливуда отметил, что этот вид, который насчитывал всего 48 тыс. особей в 2005 году, в настоящее время в дикой природе насчитывает более 1,9 млн особей.

"Это беспрецедентное восстановление отражает замечательное сохранение популяции сайгака в Казахстане. Поздравляем правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, надежное правоприменение и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером истинного успеха в области охраны природы, достигнутого совместными усилиями", - сказал Ди Каприо. 

Ранее Минэкологии приняло решение о начале отстрела сайгаков, поскольку "популяция разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству". 

В начале года мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года.

 

#поздравление #экология #сайга #численность #популяция #Леонардо Ди Каприо

Популярное

Все
Максимальный результат
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Готовить физиков и инженеров
Как накормить страну
Подарок учащимся
Зарубежное образование стало доступным
В Астане чествовали обладателей государственной молодежной премии «Дарын-2023»
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
На защите прав и безопасности
Новая школа сдана в эксплуатацию в Жетысае.
Звезды дзюдо в Алматы
Хранители истории
В гостях у сказки
Решение должно быть взвешенным
«Динамо» – сила!
Искусство формирует духовность
Время неотложных реформ
Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК
Столица для всех
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Алдар Косе и все-все-все
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона

Читайте также

Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной
Женщина в США угнала такси в попытке успеть на авиарейс
Итальянцы назвали самые отвратительные начинки для пиццы
Европейский Оскар: стали известны победители

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]