Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана

Поводом для поздравления стал переход сайгака из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке, о чем ранее сообщали в Минэкологии РК

Фото: ria.ru

На своей странице в Instagram звезда Голливуда отметил, что этот вид, который насчитывал всего 48 тыс. особей в 2005 году, в настоящее время в дикой природе насчитывает более 1,9 млн особей.

"Это беспрецедентное восстановление отражает замечательное сохранение популяции сайгака в Казахстане. Поздравляем правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, надежное правоприменение и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером истинного успеха в области охраны природы, достигнутого совместными усилиями", - сказал Ди Каприо.

Ранее Минэкологии приняло решение о начале отстрела сайгаков, поскольку "популяция разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству".

В начале года мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года.